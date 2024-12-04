原标题：国企改革三部曲：长虹华意从濒临破产到全球第一，历尽千帆涅槃重生

它也曾经志得意满，因引进当时国外领先的无氟压缩机生产线及配套改造工程，创造了年产100万台的领先行业战绩，开创了中国国内第一条无氟生产线；它也曾举步维艰，受亚洲金融风暴和“三角债”影响，公司经营几乎陷入停滞状态；如今，经历国企改革之后，它脱胎换骨，凤凰涅槃，一跃成为冰箱压缩机产业的全球“榜一大哥”，并霸榜十余年。

它就是长虹华意。在这离奇曲折的经历背后究竟有怎样鲜为人知的故事？又是什么魔力能让曾经濒临破产的公司一跃成为全球第一？

历尽千帆，涅槃重生

在各行各业都锐意进取的1990年，长虹华意总投资4.6亿元，引进当时国外领先的无氟压缩机生产线及配套改造工程，创造了年产100万台的领先行业战绩，开创了无氟生产线，并在1993年获得了国家环保总局001号环保标志。无氟压缩机的投产，使长虹华意真正成为中国制冷工业的新星。长虹华意压缩抓住股改政策，于1996年成功上市，成为中国股市第一支无氟新军。

时代的沙粒，落在每个人肩头都是一座大山，企业也是。

市场瞬息万变，本世纪初，亚洲金融风暴席卷全球，长虹华意前身华意压缩陷入经营困境，步履维艰。“屋漏偏逢连夜雨”，华意压缩的控股股东也因经营问题逐渐陷入债务漩涡，遇到前所未有的困难。多重打击让长虹华意难以为继。

长虹华意总经理肖文艺事后总结，当时的长虹华意有三难：一是工资难，二是政府老大难，三是资金难。最核心的还是资金困境。

但长虹华意人没有放弃，在“内忧外患”的大环境里苦苦支撑，四处寻求资金上的帮助，但都没能真正脱困。直到2007年，长虹控股集团以2.34亿元资金，竞得华意压缩原控股股东景德镇长虹华意电器总公司9710万股权，成为长虹华意第一大股东，长虹华意才真正摆脱困境，实现生产经营好转，迎来了企业发展的又一个“春天”。

借势长虹控股集团资金的投入和先进的管理理念，长虹华意增长势头迅猛，压缩机年产销从2007年的1225万台，持续保持稳定增长，2013年，总销量3200多万台，一跃成为全球第一大冰压企业，从此稳稳守住“榜一大哥”。疫情三年，长虹华意经营班子抓住机遇，逆势发力，实现压缩机产销量爆发式增长，连续跨越6000万台、7000万台两个台阶，2023年产销量超过7200万台，创下历史新高，连续十一年保持国内国际两个市场年产销量行业第一，市场占用有率达到26.3%。

2023年，销量7200多万台，归母净利润呈两位数增长。提到公司业绩，肖文艺如数家珍，“我们用了六、七年时间才完成从3000万台到4000万台的跨越，而从4000万台到7000万台只用了四年时间。

成功有道，内聚心外聚力

在被问到长虹华意高速持续发展的背后有哪些成功的秘诀？肖文艺不假思索，脱口而出，“一是公司战略的引领，二是长虹文化的引领，三是机制的创新。”

据悉，长虹华意党委继承和发扬“艰苦奋斗、敢为人先、锲而不舍、精益求精”的长虹精神，把党的领导融入公司治理的各环节，充分发挥党在国有企业中“把方向、管大局、保落实”的领导作用，助力推动企业高质量发展，开启了国有控股上市公司快速转型升级的新发展之路。

在战略布局方面，长虹华意聚焦冰箱压缩机主业，持续优化产业结构，调整产品结构，产业规模实现迅猛发展。一是树牢企业战略目标。长虹华意以家用冰箱压缩机全球第一强、商用冰箱压缩机全球第一大为目标。二是发展壮大3个新业，持续完善压缩机壳体、铸件、电机等关键零部件配套产业。三是构建3大新优势（成本优势、制造优势、效率优势），培育3个单项冠军（加西贝拉的家用冰压最强，长虹华意（景德镇）的商用冰压最大，长虹华意（荆州）小微冰压最大）。

2019年长虹控股集团高层调整后，长虹华意在新任董事长杨秀彪的指导下，统筹建立协同小组，对内学习各自的优势产品、优良的工艺、优良的质量管理方法、优良的质量管控措施，提升内生动力；对外重视市场端的相互配合，制定市场协同规则，明确各子公司定位，用协同的方式在大市场中共同发力，比如长虹华意景德镇公司定位为商用+关键零部件，加西贝拉是家用冰箱压缩机供应商。

协同是基础，同享共创是关键。肖文艺指出，长虹控股集团一以贯之的先进文化，是非常重视每个个体和业务子单元的智慧的，通过在公司制定“同创共享 ”的激励机制，才能让大家心往一处想，劲往一处使。

“市场为龙头，技术为核心，打通销研产供链条，通过市场调节技术支撑，在内部形成产能上的相互协同，再加上产品本身有竞争力，就能获得更优势的订单，这也是长虹华意能连年创新高的秘密所在。”肖文艺总结道。

展望未来，国企改革任重道远

当今世界，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，大力发展新质生产力是在国际竞争中赢得战略主动、推进高质量发展的时代要求和客观需要。国有企业是发展新质生产力的主阵地和主力军，深化国企改革必须有更加开放的思维观念，敢于打破一切不合时宜的体制机制障碍，推动国有企业公司治理、经营机制、管理模式等与时俱进，以新型生产关系的构建促进新质生产力的发展。

纵观全局，国企改革在走深走实的趋势令人澎湃，加快打造“创新领先、功能突出、治理高效、充满活力”的现代新国企”十六字真言，成为当前国有企业的前进方向。

在时代的洪流中，长虹华意已站在了一个全新的历史高度，但公司并未因此自满。面对未来更加激烈与复杂的竞争环境，长虹华意深刻认识到，唯有持续的创新与深刻的变革，方能稳固并拓展其在行业中的领先地位。

新产品开发和创新，是企业源源不断的动力，是可持续盈利能力的保证，也是企业维持品牌形象的基石。肖文艺指出，“要推动长虹华意在全球冰压行业的领先地位和竞争优势，必须要有强大的技术创新能力。“

为此，长虹华意非常重视科研投入，强大的技术创新能力，推动了长虹华意压缩在全球冰压行业的领先地位和竞争优势。新品NMD系列智能超高效商用变频压缩机，是全球性能最高的R290变频产品，再创“能效”新高度；超高效压缩机VNZ系列开发成功，压缩机COP达到2.2，处于行业领先地位。TE-HY系列超高效压缩机开发成功，压缩机COP达到1.88，成功进入北美高端市场。

在智改数转的新时代背景下，长虹华意围绕“质量为魂、效率提升”，抓紧“长虹华意制造”向“长虹华意智造”的转型。借助互联网技术和AI智能技术的支持，开展数字化工厂推广计划，引领公司向数字化、智能化的高质量发展转型升级。通过建设柔性化生产线、提升自动化率、实现生产过程的精准控制与质量追溯等措施，长虹华意不仅极大地提高了生产效率与产品质量，还显著降低了生产成本与能耗水平。同时，公司还积极推动工艺自主创新与国产自动化装备的应用，有效降低了对外部技术的依赖程度，增强了整个产业链的自主可控能力。

对于未来战略规划，长虹华意早有布局。接下来，长虹华意将以保持主业稳健增长，新业不断突破为目标，实现“主业＋新业”双轮驱动发展。一是聚焦压缩机主业，做优现有产业。通过产品创新、勇拓市场、全球化布局、提升关键核心部件制造能力、打造世界级工厂等举措，稳固家用压缩机第一强，商用压缩机第一大的行业地位。二是推进电动汽车压缩机快速发展。三是持续拓展培育新兴产业。如在制冷领域研发涡轮压缩机，完善制冷产业链，提升电机、壳体、铸件等压缩机核心零部件制造能力；积极推进新能源汽车配件等相关行业以及其他未来有潜力的行业。

展望未来，长虹华意人以中国特色社会主义思想为指导，切实推动将进一步全面深化改革的战略部署转化为国企改革的生动实践。此时的长虹华意，正在昂首阔步地向高质量、世界一流企业迈进。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经