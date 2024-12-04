原标题：创新驱动！京东物流超脑赋能行业客户，助力社会物流成本降低

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《有效降低全社会物流成本行动方案》，强调加强创新驱动和提质增效，并明确了推动物流数智化发展、加快物流绿色化转型、实施物流标准化行动等重点任务。

作为国内领先的技术驱动的物流企业，京东物流始终重视科技创新和应用落地，发展物流新质生产力。近日，京东物流全面升级基于大模型的数智化供应链技术全景“京东物流超脑”，将AI、大数据、运筹学等数智化技术与物流各环节深度融合，聚焦从智能规划到智能仓储与运配，再到智能客服与营销的全链路降本增效，实现辅助决策、运营优化和商业增值，在助力客户和行业提质增效、降低社会物流成本方面，发挥了重要作用。

作为保障供应链网畅通有效的顶层设计，京东物流超脑融合数字孪生技术，将数据驱动的网络规划模型与仿真模拟相结合，实现仓储网络、运输网络、配送网络的智能规划，在驱动供应链全局最优的同时进一步实现成本降低。

在网络布局方面，京东物流超脑系统通过大规模混合整数优化的求解能力，解决行业复杂的六大网络布局和仓储选址问题，为物流供应链网络的高效运转筑牢坚实基础；在运输网络方面，京东物流超脑基于自研的分布式仿真技术，具备亿级订单全网线路分钟级孪生模拟及百万级数据分钟级的处理能力，通过全国运力统调体系全方位调度陆铁空资源，同城调度打通资源壁垒实现最优调配；在末端配送方面，京东物流超脑引入地图与路区规划技术，结合区域特点、订单分布及配送人员状态，智能规划站点选址与配送覆盖关系，并为小哥优化配送路线，确保订单快速准确送达，据了解，今年11.11期间，订单全链路履约时间同比缩短超12%，末端配送站点人效同比提升23%。

京东物流超脑融入了京东物流供应链全场景的服务经验，并深度整合大模型技术，基于物流行业深耕取得的海量运配数据、语料/视频/音频多模态数据实现行业大模型训练，对业务认知框架进行多智能体编排，渗透嵌入仓运配、客服、营销全链路，持续推进降本增效。在应用上，京东物流已率先将物流大模型应用于异常管控、流程自动化、智能交互等数十个场景中，在前置识别并防范异常、提升人效、降低运营成本等多方面持续发挥效用，持续赋能数十万一线员工。

在智能仓储方面，京东物流超脑通过集成先进技术和软硬件协同，从而实现存储、拣选、打包、分拣等场景的降本增效。在存储环节，基于销售预测动态优化储位布局，可以提升存储效率、降低存储成本，通过智能存储、商品布局优化、前置预包等落地推广，实现存储效率提升10%；在拣选环节，基于人机协同方案，拣货员与物流机器人紧密配合，通过系统指令快速准确完成作业任务，实现高度智能化，降低运营成本；在包装环节，智能耗材推荐技术基于多目标优化算法，综合考虑包装成本、运输效率和环保要求，为不同种类商品精准匹配包装材料和规格；在分拣环节，通过智能集包技术，依据包裹流向和时效类型智能决策分拣路径，提升分拣效率。

具有行业属性的场景是京东物流探索的重点，京东物流超脑在这过程中展现了强大的生态效应，已经在助力客户供应链数智化转型升级中创造了独特价值。

“京慧”一体化智能供应链平台是京东物流超脑对外赋能的重要商业化产品。该平台基于丰富的大数据分析和科学的算法模型，结合客户的实际销量情况，为客户提供销量预测、库存预警、库存仿真、智能补货以及库存营销等智能决策产品，已经在汽车、消费品、3C电子等各大行业得到了广泛应用。基于京慧平台，京东物流为青岛啤酒搭建了智能供应计划决策平台，实现了供应链端到端的成本优化、效率提升。青岛啤酒物流运营相关负责人表示，通过端到端年度预算和月度供应计划的输出，智能供应计划决策平台已为青岛啤酒节省了数千万元。

作为实体经济的“筋络”，物流联接生产和消费、内贸和外贸，有效降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措。未来，京东物流将继续站在数智化发展的前沿，不断探索和创新最先进的技术应用，推动社会物流成本下降与产业经济高质量发展。

(责编：董童、李源)

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