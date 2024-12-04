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铁路客运量质齐升 “流动中国”活力满满

全国铁路年度发送旅客首次突破40亿人次

2024年12月04日10:34 | 来源：人民网
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人民网北京12月4日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年1至11月份，全国铁路累计发送旅客40.08亿人次，年度旅客发送量首次突破40亿人次大关，创历史新高。我国铁路客运量、客运周转量等主要旅客运输指标稳居世界首位。

国铁集团客运部相关负责人介绍，国铁集团深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，加快构建现代化铁路运输服务体系，聚焦人民群众对美好旅行生活的向往，充分用好发达完善高铁网和现代化铁路网，持续提升铁路客运服务能力和品质，有力有效服务人民群众平安有序温馨出行和国民经济平稳运行，为“流动中国”繁荣发展注入了强劲动能。

释放发达路网红利，旅客运输能力持续提升。今年以来，池州至黄山高铁、兰张高铁中川机场至武威东段等新线建成通车运营，现代化铁路网越织越密，全国铁路营业里程突破16万公里，其中高铁营业里程超4.6万公里。建成投用铁路客运车站超3300座，其中高铁车站超1300座，铁路网已覆盖全国99%的20万人口以上城市，高铁网覆盖全国97%的50万人口以上城市，武威、招远等城市迈入高铁时代。铁路网特别是高铁网规模和质量的重大跃升，扩充了铁路客运能力，拓展了路网通达性和覆盖面，复兴号奔驰在祖国广袤的大地上，为促进沿线人员流动、产业联动、经济互动提供了有力支撑。1至11月份，全国铁路发送旅客40.08亿人次，创历史新高，完成旅客周转量14927.01亿人公里，占全社会客运周转量近五成，铁路旅客运输骨干作用更加凸显。

用好线路装备资源，旅客运输服务产品日益丰富。积极适应旅客出行需求，推动铁路运输供给侧结构性改革，统筹运用线路、车站和装备资源，构建了以复兴号为引领的涵盖不同速度等级，高普互补、品类齐全、结构合理、供给充分的旅客列车产品谱系，复兴号动车组列车最高运营时速达350公里，为旅客提供多样化的出行选择。充分运用铁路12306大数据，科学分析旅客出行规律，动态优化调整旅客列车开行方案，及时在热门方向或线路增加运力供给，精准匹配运输能力和旅客需求，便利旅客出行。积极服务旅游经济、银发经济，打造了“丝路梦享号”“熊猫专列”等一批各具特色的旅游列车品牌，受到市场欢迎。

改进站车服务措施，旅客出行体验更加美好。实行2024版《中国国家铁路集团有限公司铁路旅客运输规程》，推出系列便民利民惠民新举措。铁路12306创新推出同车接续、在线选座等功能，推广全面数字化的客运电子发票服务，计次票、定期票覆盖60条线路，旅游套票覆盖11条线路，铁路畅行码覆盖所有动车组列车。全国120个车站可实现便捷换乘，31个车站实行铁路到达旅客乘坐地铁免安检，84个车站提供互联网订餐服务，“静音车厢”服务拓展至92列动车组列车。优化重点旅客运输服务规则，老幼病残孕等重点旅客出行更加温馨便捷。积极倡导文明出行，营造了温馨舒适的旅行环境。

促进经济社会发展，有力服务支撑“流动中国”。铁路客运能力和品质持续提升，极大地改善了人民群众出行条件，为经济社会发展注入了活力。四通八达的高铁网压缩了时空距离，有力促进了京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区一体化发展，催生了“同城效应”，加快了人流、物流、资金流、信息流的流动，有力服务区域发展。坚持开行公益性“慢火车”和乡村振兴列车，提升铁路客运服务的普惠性、均衡性和可及性，助力沿线地区群众便捷出行和增收致富。积极推进铁路与旅游融合发展，与景区、酒店联动，打造消费新场景，推出高品质旅游线路，吸引了大量客流，带火了旅游经济。今年以来广深港高铁发送跨境旅客2434.5万人次、同比增长37.2%，中老铁路发送跨境旅客24.9万人次，较好地服务了跨境人员往来、文化交流和商务合作。

该负责人表示，下一步，国铁集团将密切关注客流需求变化，用好年底新开通线路、车站和新投用装备资源，优化列车开行方案，提前做好2025年春运准备工作，不断提升站车服务品质，保障广大旅客平安有序温馨出行。

(责编：王连香、高雷)
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