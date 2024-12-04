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两大光伏行业国际学术会议举办 高效BC电池技术受关注

2024年12月04日10:39 | 来源：人民网
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近日，以“双面BC”为核心主题的12th bifi PV Workshop 2024 Zhuhai国际峰会在珠海成功举办。此次峰会吸引了包括隆基在内的多家企业参与，围绕BC技术的研发、生产、辅材制造、检测、光伏系统、影响等展开讨论。与此同时，第二十届中国太阳级硅及光伏发电研讨会（20th CSPV）在深圳拉开帷幕。BC也是研讨会的一个重要议题，并专门设置高效BC电池组件技术分会场。

两场会议均汇聚了来自全球硅料及硅片技术、研发生产、组件辅材及制造、测试模拟、光伏系统等产业链相关企业、机构，共同探讨光伏行业未来技术发展。

“两个重要国际学术会议的举办，越来越多的企业参与到BC的产业链中，是全球光伏产业在BC技术领域交流合作的一个重要里程碑，也从侧面反映出了目前BC市场的火热以及生态圈的进一步扩大。”隆基相关负责人表示。

BC技术将是主流发展方向。该负责人说：“隆基认为目前多种技术路线的最高效率最终都指向了BC结构，BC技术将成为未来主流的平台技术。但过去，BC结构一直存在工艺复杂、难度大、成本高的难题，制约了它的发展。目前，经过包括隆基在内的企业的持续努力，在各种路线对比中，BC技术已是具有高性价比、竞争力的晶硅技术路线，已经到了大发展的爆发起点。

虽然很多企业都在研究BC技术，但要做好并不容易。中国可再生能源学会相关人士表示，BC电池工艺流程长、精度要求高，需要更加重视高效光管理技术、高质量钝化材料开发与制备技术、电池背接触区域的低成本图形化技术、电池片间高质量互连与耐候组件封装技术、背接触图形化装备等关键技术和装备的突破，都需要产业链上下游企业加强协同和共同创新。

隆基相关负责人介绍，隆基公司正加速推进产业技术的迭代升级，同时也通过技术授权及股权合作的模式，加快BC产能的建设，不断满足市场对BC系列产品的需求，从而构建BC技术健康发展的良性生态，推动全行业高质量发展。“隆基将秉持开放合作的精神，诚邀更多志同道合的伙伴加入BC技术生态，共同构建一个互利共赢、协同创新的行业新生态。”

“未来，随着BC技术的加持，BC电池的效率有望提升至28%。我们相信，随着BC生态的进一步成熟完善，BC技术将取得更加傲人的成绩。”中国光伏行业协会负责人表示。

(责编：曹淼、李源)
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