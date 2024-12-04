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拼多多助推品牌升级 泉州纸尿裤产业从代加工走向国际市场

2024年12月04日10:53 | 来源：中新网广东
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原标题：在拼多多狂飙5年后，泉州纸尿裤如何迎战国际大牌？

一个月前，王志伟的一位同行把纸尿裤从泉州卖到了东南亚，还闯出了一定的品牌知名度，这让整个商家圈子都炸开了锅。

作为一个行业老兵，王志伟在泉州的纸尿裤行业摸爬滚打了10多年。在他的印象里，泉州的商家一直都是行业的配角，从来只有给海外品牌打工的命，听说同行的壮举之后，王志伟诧异之余，又觉得也在情理之中。

不拼价格拼质量，代工商家走出新路子

上世纪90年代，一批海外纸尿裤品牌进入中国，泉州因地理优势成为代加工的主要产地。

利澳纸业，靠代工起家的泉州头部商家，年销售额数十亿元。十年前，眼见利润大跌的利澳就开始转型自主品牌，其间也走过不少弯路。比如，2013年公司曾尝试走商标授权的路子，失败后最终放弃。

“除了要缴纳一大笔商标授权费用不说，品牌还在别人手里，到最后不是替他人做嫁衣嘛。”利澳电商负责人陈雪说。

2013年后，利澳开始布局电商渠道， 2019年在拼多多开出第一家店铺，利澳迎来销售的爆发。

总结利澳成功转型的原因，陈雪认为一是拼多多拥有海量的用户，二是拼多多带来了新的消费群体。

今年9月，拼多多全面放开了商家对异常订单的申诉权限。消随后，拼多多还启动了“新质商家扶持计划”，重点扶持具有产品和技术创新能力的产业带新质商家，泉州纸尿裤也是重点扶持的产业带之一。王志伟注意到，在平台集中曝光下，经他改良的纸尿裤在拼多多复购率翻倍达到了40%。据此，他预估今年拼多多销售额将增长三分之一，并带动全平台销售额达八千万元。

拼多多助推品牌升级，泉州商家迎战海外巨头

宜婴，泉州另一家知名纸尿裤品牌，近两年的重心也移到了拼多多上。其运营负责人林志坚表示，宜婴主打片单一块钱以上的高端纸尿裤市场，此前一直将重心放在内容电商。

林志坚持续加大在拼多多的投入，上架了多款拳头产品。比如，今年九月刚上架的新品山茶裤，月销售额很快接近百万元，十月份这一数字更是翻倍达到了两百万元，这也让林志坚吃下了定心丸。

而多款拳头产品的爆发，也带动宜婴每年在拼多多上翻倍增长。据估计，今年宜婴在拼多多的销售额有望突破两亿元。

从引进来到走出去，泉州纸尿裤销往全球

入驻拼多多五年来，利澳不仅拓展了生产线，还通过涉足无纺布等原材料领域，进一步压缩了纸尿裤的生产成本。

“我们延伸到原材料环节以后，生产成本的优势也就更大了。”据陈雪介绍，若一般工厂的纸尿裤(单片)生产成本为五毛钱，利澳仅需四毛钱。

海关数据显示，今年前七个月福建出口纸尿裤金额53.4亿元，占纸尿裤出口近六成，位列全国第一。其中，东盟是福建纸尿裤出口的主要市场。

在陈雪看来，东南亚靠近中国，当地生活着很多华人，消费习惯和中国大陆相似。在拼多多等平台完成质量升级后，泉州纸尿裤自然很容易打进当地市场。

(责编：董童、李源)
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