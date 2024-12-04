原标题：“金色年华 浓享美好” 农银人寿开展全国客户关爱季活动

为认真贯彻中央金融工作会议精神，努力做好“五篇大文章”，近日，农银人寿按照农行集团养老金融整体战略部署，落实“金色岁月 农情相伴”农银养老服务品牌推广工作安排，专项推出以“金色年华 浓享美好”为主题的全国客户关爱季活动，以“关爱”之名，与百万客户暖心相聚；以“浓享”之意，为广大客户守护美好生活。

本次关爱季活动，农银人寿为服务老年客群推出专属“安享服务”，该服务将为60周岁及以上长险投保人客群提供电话/视频医生线上问诊体验。老年客户可通过“农银人寿”微信公众号菜单“发现-享服务”专栏或点击公司APP、微站服务专区顶部“安享电话/视频医生”图片链接，申请享受该服务，切实将健康促进、疾病预防、就医指导、用药咨询等实用服务送至老年客户身旁，让客户7×24小时得到呵护，实现老有所医。同时，农银人寿还在江苏、浙江、上海三家分公司试点推出“居家养老增值服务体验项目”，通过为老年客群增设如生命体征监测仪、私人医生、服务团队、120急救车、名医点诊、健康关爱等“设备+服务”增值保障，积极提升老年人居家照护服务能力，让老年客群老有所安。

为进一步提升客户服务体验，本次关爱季活动农银人寿还借助数字化“智慧”赋能，通过新增“发现”频道、养老金测算、“AI寻保”保险测评、惠农/个人养老金特色专区、热门内容推荐等功能模块，完善官方APP、微站、移动商城“三位一体”的客户（C）端智慧型服务平台，优化界面客户交互体验，全面提升客户“云享”服务能力。

农银人寿坚定践行金融工作的政治性、人民性，坚持“以人民为中心”的发展理念，以客户全生命周期管理和全流程服务为主线，着力实现客户体验与客户价值双提升，推动公司高质量发展。

(责编：董童、李源)

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