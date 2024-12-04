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广汽昊铂品牌11月销量达3161辆 实现“五连涨”

2024年12月04日13:41 | 来源：中新网广东
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原标题：广汽全力打造昊铂豪华品牌 销量五连涨

日前，昊铂品牌公布最新销量数据，11月销量高达3161辆，实现“五连涨”。销量稳增的背后，反映出昊铂产品已得到市场的充分认可，昊铂品牌的知名度和美誉度也在不断跃迁，推动产品销量持续增长。

正如今年广州国际车展上，广汽集团总经理冯兴亚所表示：将全面实施广汽三年“番禺行动”，把昊铂打造成科技、豪华、高品位的代名词。

在短短两年内，昊铂已掌握了大量首创、独占、领先的核心技术。昊铂更确立了在智驾第一梯队的稳固地位：率先获得L3智驾准入的品牌，研发领先的ADiGO PILOT NDA3.0高阶智驾系统，一段式端到端架构，以更强的识别和更强的智能，实现不挑时间不挑路，全国都能开。而更高级别的NDA4.0也即将面世。

技术的不断累积与突破，也使得昊铂的产品愈发完善。10月16日，昊铂HT670高阶智驾版发布，搭载5R11V智驾方案，全系智驾能力大幅提升，实现高速NDA及自动泊车，做到全国都能开；11月12日，昊铂GT630激光雷达版上市，不仅造型出众，更搭载了高阶智驾系统，配备激光雷达及英伟达Orin-X芯片，支持全场景智驾功能，真正做到“好看好开好停”。昊铂还推出了多项尊享权益及购车补贴，以回馈用户的大力支持。

昊铂在短期内实现两款重磅产品的更新迭代，彰显了品牌在科技与豪华领域的雄心与实力。在今年广州车展上，豪华智能旗舰SUV昊铂HL登场，拥有纯电与增程双动力、800V5C高压快充技术及750km纯电续航，并搭载高阶智驾系统ADiGO PILOT NDA4.0，成为品牌销量新的增长极。

(责编：董童、李源)
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