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“土特产”变成“香饽饽”：让一方乡土孕育特色品牌

黄盛
2024年12月04日13:59 | 来源：人民网
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产业是乡村振兴的基础支撑，品牌是做好“土特产”文章的重要方式。今年中央一号文件提出，鼓励各地因地制宜大力发展特色产业，支持打造乡土特色品牌。如何让“土特产”变成“香饽饽”点土成金，让一方乡土“香飘四方”，是社会各界关注的话题。

日前，在第二十一届中国国际农产品交易会上，2024年农业品牌精品培育计划名单正式发布，82个区域公用品牌纳入新一批培育计划，涵盖粮油、果品、畜禽、蔬菜等多个类别。培育计划品牌总数已达到226个。

农业农村部市场与信息化司相关负责人表示，培育计划以打造“精品”为总目标，以区域公用品牌为主抓手，以核心授权企业和产品品牌为基础支撑，推动农业品牌由小、散、弱，向大、精、强转变。

奉节脐橙、茂名荔枝、延安苹果、大同黄花、柞水木耳，来自乡野田间的“土特产”，正快速成长为一个个大产业。

让“土特产”成为带动农民增收的致富产业，需要有立足土特产来延伸产业链的思维。一颗“黄金果”，带动30万果农致富。在重庆奉节县，大力发展以脐橙为代表的山地特色现代化产业，全县果农年收益达23亿元，脐橙主产区的果农户均年收入超10万元。

“培育农产品品牌，要以品质为基、创新为翼、市场为舵。”奉节县委书记张果介绍说，通过聚焦农文旅数融合，来搭建全方位、多层次的交流互动平台，架起现代科技与传统农业对话的桥梁，努力做到呈现方式更多样、特色亮点更突出、交流互动更紧密、影响传播更广泛。

有业界人士表示，一份份土特产，既承载着无法割舍的乡愁，也映照着广阔的消费市场。要根据产业规模、品牌基础、市场消费和国内外影响力等要素，分品类、分梯次、分年度培育一批高水平的农业品牌。

与传统农产品相比，“新”土特产也在快速获得消费者的关注。四川鱼子酱、新疆三文鱼、山西大闸蟹、安徽鹅肝，带给消费者全新的购物感受，成为了传统土特产的延伸，在具备传统土特产基础内涵的同时，也呈现出了新特点。以安徽鹅肝为例，安徽六安市霍邱县是养鹅大县，如今发展成为鹅肝生产基地，成为了“新”的土特产。

中国农业大学国家农业市场研究中心主任韩一军表示，农业产品品牌的培育，需要全社会的共同关注，除了政府引导、企业牵头以外，也要加强对养殖户品牌认知的培养。不但要掌握基本的农业技能，还要有互联网、营销、市场运营等知识，这是持久培育和保护农产品品牌的重要动力。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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