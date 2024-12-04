人民网记者 李栋

“菜篮子”里面装着大民生，百姓餐桌上食物品种和数量充足关系到千家万户的幸福感。农业农村部最新数据显示，11月份全国蔬菜价格环比下降13.7%，保持在季节性下行区间。

统计数据显示：11月份，农业农村部重点监测的28种蔬菜全国平均批发价为每公斤5.09元，环比下降13.7%，同比上涨11.1%。

分品种看，环比价格5种上涨，23种下降。其中，菠菜、大白菜、菜花、青椒价格降幅超过30%。

在北京新发地农产品批发市场，经营蔬菜批发业务的商户章琪正在对青椒打包发往零售点。“前段时间寒潮天气对蔬菜生长带来了比较明显的影响，西兰花价格一度走高，寒潮过境后，价格重新企稳回落。”章琪说。

北京新发地市场总经理张月琳介绍，市场通过协调产地保供，扩大采购渠道，积极与南方蔬菜种植基地及分市场协调，增加输往北京市场的蔬菜供应量，并鼓励商户增加土豆、洋葱等耐储存蔬菜的进货量，保障市民“菜篮子”产品充足。

感受到蔬菜价格季节性下行的不只北京。在湖北武汉白沙洲农副产品大市场，自从进入11月以来，监测的20种蔬菜价格整体呈现连续下降的趋势。其中，各类家庭消费需求量大的蔬菜价格下降更明显。市场人士分析，像大白菜、西红柿、芹菜等家常类菜品的价格持续走低的原因，基本上都与供应增加有关。“近期各大产区里的蔬菜种植面积和出货量均有所增加，当前市场供应充足，整体价格季节性下行在合理范围内。”专家分析。

中国农业科学院农业信息研究所副研究员张晶表示，11月份全国大部分蔬菜产区生长条件利好，大白菜、菜花、青椒等前期生长放缓的蔬菜供应得以恢复，同时，速生叶菜进入集中采收期，上市充足。11月下旬的寒潮天气虽短期内影响了设施豆角和部分鲜嫩小品种蔬菜的上市量，但其他品种仍量足价稳。

近期，影响我国大部分地区的强寒潮天气袭扰北方产区。业内人士分析，由于秋冬季蔬菜的整体供应形势处于充足状态，天气因素对蔬菜价格的影响相对短暂。“在降水天气过程结束以后，采收活动恢复正常，价格一度上涨的部分蔬菜的价格又重新出现回落。”专家说。

据农业农村部统计，目前全国蔬菜在田面积1.06亿亩，同比增加90万亩，处于年内较高水平，稳产保供有基础。当前，华南产区的蔬菜将进入批量上市阶段，供应量快速增加；华东、西南等产区的菜花、西兰花也将进入集中收获期，全国秋冬蔬菜生产供应基础稳定。

“预计后期蔬菜价格还有一定的下降空间，但是受寒潮影响，部分蔬菜的生长可能放缓，同时，南菜北运会使在途保鲜和运输成本有所增加，后期菜价下行的空间有限。”张晶说。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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