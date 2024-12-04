人民网记者 车柯蒙

专精特新企业是培育新质生产力、推动高质量发展的重要力量。数据显示，截至目前，中国已累计培育专精特新“小巨人”企业1.46万家，专精特新中小企业超14万家，科技和创新型中小企业超60万家，优质中小企业梯度培育工作稳步推进。

据了解，目前“小巨人”企业中近九成是制造业企业，超八成分布在集成电路、航空航天等战略性新兴产业链上。“小巨人”企业平均研发投入占营业收入比重达7%，平均授权发明专利22项，同比增长三成，远高于同规模企业。在人工智能、低空经济等未来产业相关领域，“小巨人”企业数量近5000家。

近年来，我国税务部门充分发挥税收职能作用，聚焦“专精特新”企业发展需求，精准落实税费优惠，营造良好税收营商环境，为专精特新企业发展保驾护航。

在长沙市，走进湖南长步道光学科技有限公司展厅，1.5亿像素的工业镜头映入眼帘，在加速运转的生产线上，每10秒就有一块工业相机的电路板下线。

“像素越往上提高，研发难度是呈几何倍数增长。”该公司总经理白振介绍。为护航企业开展技术研发，当地税务部门开展“量体裁衣”式精准辅导。“今年前三季度，公司预计享受研发费用加计扣除减免200余万元，加上先进制造业企业增值税加计抵减近100万元，这些真金白银为公司的技术突破、扩大研发增强了底气。”白振表示。

位于潍坊高新区的山东华滋自动化技术股份有限公司，是一家专业从事精密设备研发和生产的高新技术企业。该公司董事长宋光辉表示，从最初的“小透明”成长为引领行业革新与发展的“领头羊”，税收优惠政策的支持是显而易见的，仅2023年度企业就享受研发费用加计扣除1460.68万元，为下一步研发升级提供“源头活水”。

记者了解到，国家税务总局潍坊高新技术产业开发区税务局通过“一对一”精准服务，创新建立“可视化办税”视频办税通道，通过涉税服务热线数据分析应用，准确定位企业需求，及时落实税费支持政策。

通过技术创新，10分钟将一辆新能源汽车的电量从20%充到80%。在温州乐清，浙江安富新能源科技股份有限公司今年刚入选国家级专精特新“小巨人”企业，研发的“新能源汽车用超充液冷直流充电桩”打破了国外对该项技术的长期垄断。在税收优惠政策的支持下，今年前三季度企业享受研发费用加计扣除金额520余万元，研发活力持续释放，发展信心不断增强。

增值税发票数据显示，前三季度，浙江省制造业销售同比增长6.3%。高端装备制造业持续发力，销售同比增长7.6%，拉动制造业增长2.1个百分点。

企业研发费用加计扣除比例由75%统一提高到100%；将集成电路企业和工业母机企业研发费用加计扣除比例进一步提高至120%……近年来，我国持续加大税费优惠政策对科技创新的支持力度，为激励企业创新发展营造良好税收环境。

国家税务总局发布的数据显示，今年前三季度，现行政策中支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税20868亿元。这其中，高新技术企业减按15％税率征收企业所得税、新能源汽车免征车辆购置税等支持培育发展高新技术企业和新兴产业的政策减税3025亿元。

业界专家认为，“真金白银”的减税降费红利，对科技创新和制造业高端化、智能化、绿色化发展的支持作用明显，精准落实先进制造业企业增值税加计抵减和留抵退税等政策，能进一步助力制造业高质量发展，营造有利于先进制造业发展的良好生态。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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