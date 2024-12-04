人民网北京12月4日电 （记者杜燕飞）“企业手机银行用户比例快速增长”“数字银行重点创新方向聚焦在提升企业银企业务效率”。近期发布的《2024中国数字银行调查报告》（以下简称《报告》）显示，在数字银行建设过程中，商业银行面临数字化转型和生态开放化两大任务，要关注用户、需求、体验、场景、渠道的体系建设。数字银行未来发展将呈现出高智能、高沉浸等五方面趋势。

中金金融认证中心有限公司总经理朱钢在解读《报告》时表示，从用户侧看，数字银行经营进入存量用户竞争时代，大部分银行聚焦代发、老年、高净值三类传统基础客户专属化服务，车主、跨境、新市民等客群精细化运营受到很多银行青睐。从需求侧看，未来AI成为解决需求差异性的重要工具。从渠道侧看，数字银行移动化进程显著，渠道协同化和平台化成为主流。从场景侧看，场景建设价值在于丰富数字银行解决方案、延长数字银行营销链条、沉淀数字银行经营经验。从用户体验看，数字银行正整合资源实现对用户个性化需求的精准响应。

围绕数字银行发展趋势，朱钢表示，将聚焦借助体验式引导优化财富、养老、绿色金融服务的能力；AI应用将更深入，用户和场景的智慧运营水平将逐渐提升；渠道协同加强，渠道交互将普遍呈现沉浸式发展特征；数字科技有机整合，将促进数字化体验向高智能、高沉浸、高稳定、高效能、高协同方向发展。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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