焦磊

人民网北京12月4日电 （焦磊）进入数字经济时代，云计算、人工智能、大数据、物联网等数字技术加速各行业变革浪潮，而WLAN（无线局域网）作为构成通信互联互通的重要基础设施，已成为当前业内发展重点。

经过多年发展，WLAN应用已深入家庭、企业办公、教育、智能制造、医疗等多种场景。伴随数字经济发展，WLAN应用场景更加丰富、业务形态更加复杂，提升通信质量和用户体验成为业界亟待解决的问题。

在华为数据通信园区网络产品线总裁赵少奇看来，学校、医院、机场分别是教育、医疗、交通等典型民众聚集场景，提升这些应用场景WLAN体验不仅可以提升各行业工作效率，也可以突破地域限制，共享优质教学、医疗等资源，对民生、经济发展、社会进步都有重要意义。

在此背景下，数字经济浪潮不断催生行业进化的新需求，这将推动WLAN产业、技术、标准持续演进。

在日前举行的2024 WLAN产业盛会暨世界无线局域网应用发展联盟2024年度会员大会上，世界无线局域网应用发展联盟（以下简称WAA）正式发布《WLAN先进体验技术白皮书》，阐述了WAA认证在技术创新、标准化制定、性能评估等方面的最新进展，特别是在提升网络速度、增强稳定性、优化用户体验等方面的表现，对WLAN技术前沿与未来趋势进行深刻洞察。

此外，WAA还展示了其测试能力的提升与全面优化。全新发布的测试平台集成了先进的测试技术与设备，具备高效、准确、全面的测试能力，能为全球WLAN产品提供从研发到量产的全生命周期测试服务。

据悉，WAA正式启动Wi-Fi 7设备性能体验测评服务。作为WLAN技术的最新一代标准，Wi-Fi 7在速度、覆盖范围、稳定性等方面都实现了显著提升。该测评服务针对Wi-Fi 7设备进行全面、深入的性能评估，旨在为消费者提供更准确、可靠的选购建议，为其成员企业提供更全面、高效的测试服务支持。华为也积极参与Wi-Fi 7设备性能体验测评，并已经有一款企业级Wi-Fi 7产品获得了WAA联盟“卓越”认证。

赵少奇认为，Wi-Fi 7应时而生，结合无线智能技术，可极大增强无线体验，主要在高性能、强信号、零漫游等几个方面体现。

除了性能外，行业对WLAN在安全、绿色等方面的表现也提出了更高要求。“技术创新促使网络更安全、更绿色，更融合。”赵少奇举例，Wi-Fi密盾技术的创新，从根源杜绝黑客通过无线空口抓包、暴力破解获取信息，确保无线安全；在低碳领域，WLAN网络充分发挥AI的能力，实现了比特管理瓦特，通过AI智能潮汐算法，降低组网能耗；同时，还可以通过Wi-Fi感知技术，联合楼宇管理系统，实现空调、照明系统的节能。

会上，WAA战略咨询委员会联合主任张纲提出，WAA应在培育和优化产业生态上继续发力，持续搭建高效的信息共享与业务交互平台，并进一步探索“标准+认证”的服务模式，同时，在标准研制与应用、国际交流与合作、人才培养与互鉴等方面打造高水平开放包容的发展格局。

据了解，作为全球首个专注于WLAN应用体验的国际产业和标准组织，WAA于2022年10月正式入驻河套深圳园区。今年，WAA与IEEE 802.11（由国际电工电子工程学会为无线局域网络制定的标准）、SAMENA电信委员会（由中东/北非/南亚电信监管机构、运营商、产业合作伙伴等共同成立的ICT产业组织）等国际权威组织建立了合作关系，并与WBA、Wi-Fi NOW等国际产业组织签署了合作备忘录，积极拓宽国际合作版图。

“一些科技较为发达、对网络质量要求较高的国家和地区，可能会在未来积极关注并考虑推动WAA标准检测认证落地。”赵少奇表示，这些国家对于提升网络性能尤其高密覆盖时的性能，政府、金融等行业的无线安全和用户体验有着强烈的需求。同时，在一些新兴市场如沙特、巴西等，随着经济的快速发展和数字化进程的加速，也对先进的WLAN标准检测认证表现出浓厚的兴趣，以提升本国的教育、医疗等网络基础设施水平，满足日益增长的数字经济发展需求。

(责编：郭思邈、高雷)

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