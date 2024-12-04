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全国首个大宗商品资源配置枢纽在浙江揭牌成立

2024年12月04日16:39 | 来源：新华网
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新华社杭州12月4日电（记者 魏一骏）12月4日，全国首个大宗商品资源配置枢纽在浙江揭牌成立。这是浙江省推动大宗商品领域全产业链、集成式改革的实质性一步。

当日，浙江召开推进高水平对外开放建设高能级开放强省动员部署会暨中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设启动大会。会议提出，以高水平对外开放、高能级开放强省为总牵引，围绕提升资源配置力、全球辐射力、制度创新力、国际竞争力，做到服务最优、成本最低、效率最高。

11月，国务院关于《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》的批复正式发布，标志着全国首个大宗商品资源配置枢纽落地浙江；11月25日，商务部、浙江省人民政府印发的《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》对外发布。

记者了解到，下一步浙江将从以提升开放平台能级为引领，更好对接国际高标准经贸规则、集聚全球高端资源要素；以宁波舟山港世界一流强港为龙头，更好提升开放枢纽辐射全球作用；以拓展新路径新模式新业态为抓手，更好壮大外贸新动能；以提升展会影响力和拉动力为关键，更好做到以展为媒、以展兴产、以展促贸；以培育世界一流企业和高附加值产业为重点，更好提升产业链供应链国际竞争力；以市场化法治化国际化为方向，更好打造高水平对外开放一流营商环境等六个方面，推进高水平对外开放、建设高能级开放强省。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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