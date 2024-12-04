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银联国际与尼泊尔二维码支付网络开展互联互通合作

2024年12月04日16:48 | 来源：中国银联
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原标题：银联国际与尼泊尔二维码支付网络开展互联互通合作

　　银联国际今日宣布，已与尼泊尔最大的支付网络Fonepay签署合作备忘录，约定共同推动钱包产品在对方网络使用，提升中尼两国居民跨境移动支付体验。

　　近年来，中尼两国人员往来更加频繁，尼泊尔成为我国游客出境游的热门目的地之一。顺应两国间日益增长的跨境支付服务需求，银联国际持续推动当地受理环境建设。在尼泊尔，当地几乎所有ATM和商户POS终端均已受理银联卡，其中数万家商户支持银联二维码支付。

　　此次合作落地后，消费者使用云闪付APP、境内支持“云闪付网络支付平台”的钱包，都可扫Fonepay旗下超百万家二维码商户完成支付。下一步，Fonepay旗下钱包用户也可使用熟悉的本地钱包产品在全球银联二维码网络扫码支付。未来，双方还将共同推动数字化发卡，为尼泊尔居民提供本地和跨境支付新选择。

　　此次合作具有多重意义：一是优化到访国际商旅、游客的支付体验，除银联卡外，用户还能使用熟悉的银联二维码支付产品；二是提升当地二维码网络和商户对境外消费者的跨境支付服务能力，助力将服务对象从本地用户拓展到银联合作钱包用户；三是为推动实现区域内二维码跨境支付合作打下良好基础，共同促进支付产业的转型发展。

　　目前，南亚6个国家已支持受理银联卡，其中马尔代夫、尼泊尔银联卡受理接近全覆盖，银联钱包用户还可在孟加拉、斯里兰卡、尼泊尔、马尔代夫扫码支付。用户无论携带银联卡还是手机，均可享受优质、安全、便捷的银联支付服务。

(责编：董童、李源)
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