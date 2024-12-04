人民网记者 王绍绍

近年来，我国工业经济实现跨越式增长，由制造业大国加速迈向制造强国，不断强化产业基础再造和重大技术装备攻关，推动制造业向高端化、智能化、绿色化发展，打造国家级产业集群，激活经济高质量发展新引擎。

神舟十八号成功发射；“甬舟”号盾构机组装完成；全球首个超大单机容量海上风电场并网发电；我国造船市场份额连续14年稳居世界第一……

国家统计局数据显示，10月份，规模以上装备制造业增加值同比增长6.6%，增速高于全部规模以上工业1.3个百分点，连续15个月高于全部规模以上工业。主要装备行业中，电子行业增加值今年以来连续两位数增长，对全部规模以上工业增长贡献率为20%，居工业各大类行业首位。

“近期，全国规模以上工业生产总体保持平稳，多数行业、地区和产品实现增长，制造业增速回升，装备制造业、高技术制造业支撑明显，宏观政策效应继续显现，工业产业结构持续优化。”相关负责人介绍。

与此同时，高技术制造业的支撑作用明显，其中“低空经济”发展迅速，成为经济新增长点。数据显示，2023年我国低空经济规模超5000亿元，增速超过33%。相关部门宣布即将在合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆等六个城市开展eVTOL（电动垂直起降飞行器）试点，进一步促进低空经济发展。

在黑龙江哈尔滨，无人机从农作物植保、监测、病虫害防治等方面显著提高了作业效率，大大降低了农业成本；上海一家飞行器企业核心系统自主研发的无人机，巡航速度可达200公里每小时，“空中出租车”在未来有望成为现实。

“低空经济作为战略性新兴产业，产业链条长，应用场景丰富，涵盖航空器研发制造、低空飞行基础设施建设运营、飞行服务保障等多个领域，对构建现代产业体系具有重要作用，未来发展前景广阔。”中国民用航空局相关负责人表示。

随着数字化进程的加快，数据成为新的生产要素，推动数字经济与实体经济的深度融合。业内专家建议，应以数据要素为核心，构建制造业数字化转型理论创新体系，以数据为新生产资料，以人工智能为新生产工具，以数字空间为新发展领域，推动我国制造业实现更高水平的数字化转型。

在转型升级的过程中，中国制造始终坚持绿色低碳的清洁底色。一家位于浙江的纺织企业，通过在生产车间屋顶建设分布式光伏，年均发电约147万度，每年节约标煤490吨、减排二氧化碳1274吨；一家广东的手机制造企业，通过开发高强瓦楞纸箱、多密度一体成型EPP、薄蜂窝纸板等绿色包装新材料，为绿色环保注入科技动能。

此前印发的《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》提出，到2027年，传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，并明确了一系列具体目标。其强调了传统制造业的重要性，旨在进一步巩固增强中国制造业在全球产业分工中的地位和竞争力，推动由制造大国走向制造强国。

工信部相关负责人表示，要完善制造业绿色低碳发展促进政策，健全工业节能节水、减污降碳等领域标准体系，要加强节能降碳技术和产品研发与推广应用。构建绿色制造体系，完善绿色制造标杆培育机制，创建一批绿色工厂、绿色供应链、绿色工业园区。

“要素驱动向创新驱动转变；低成本竞争优势向质量效益竞争优势转变；高消耗、高污染的粗放制造向绿色制造转变；生产型制造向服务型制造转变，是我们制造业转型升级需要面临的四个转变。”清华大学教授王建民说。

(责编：郭思邈、高雷)

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