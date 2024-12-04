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加速焕新提质 政策利好助力两轮电动车行业发展

2024年12月04日18:19 | 来源：人民网
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人民网北京12月4日电 （记者栗翘楚）作为我国居民重要的日常出行工具，两轮电动车市场保有量已达4亿辆。面对日益细化的标准规范和不断提升的消费者需求，不少车企纷纷创新求变，通过加大研发投入、推进垂直整合等举措抢抓机遇拓市场。

11月1日起，多项旨在增强电动自行车安全性、实用性与便利性的“新国标”政策落地实施，包括《电动自行车电气安全要求》第1号修改单、《电动自行车用充电器安全技术要求》第1号修改单、《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》等。此外，《电动自行车安全技术规范(征求意见稿)》也在近日发布。这些“新国标”通过细化规定，从降低火灾风险、提升续航能力等多个维度切入，进一步完善了市场准入要求和行业规范管理。

“新国标”的实施为电动自行车行业带来了新的机遇和挑战。相关业内人士表示，一方面，“新国标”明确了更高的技术标准和安全要求，促使行业投入更多资源进行技术创新和产品焕新升级；另一方面，“新国标”推动行业规范化发展，减少了无序竞争，促使企业优化智造能力，提高生产效率和成本控制能力。

中国是全球电动自行车生产、消费大国，其市场动态将对相关行业产生巨大影响。工信部数据显示，截至2023年底，中国电动自行车社会保有量超3.5亿辆。据国家统计局统计，2023年，包括电动自行车在内的助动车制造行业规模以上企业738家，年产量4228万辆，同比增长3.8%，近5年产量年均增速为11.8%。

在产品迭代升级的同时，我国以旧换新政策的推行也进一步激活了市场活力。商务部公布的数据显示，截至10月22日，已有30个省份出台实施细则，使用补贴资金6600多万元；各地累计举办电动自行车以旧换新活动2993场次，回收旧车、销售新车各17.63万辆，销售额4.6亿元。

当前，面对市场机遇，头部两轮电动车企正在加速转型升级，焕新提质已成为行业发展的普遍共识与战略方向。

据介绍，雅迪将技术创新作为持续发展的核心引擎，加速前沿技术的研发和应用，如iRide智能科技、无人驾驶技术、智能暖冬舒享科技等，满足用户多元化需求。通过技术的创新，不断推出更加智能化、舒适化、个性化的产品。如今，企业已发展成为集电动两轮车、三轮车、电踏车、滑板车以及石墨烯铅酸电池、钠电池等多品类研发、生产、销售、服务于一体的全球中短途出行综合服务商。

雅迪冠能星舰S80新车组装交付现场。受访者供图

雅迪冠能星舰S80新车组装交付现场。受访者供图

近日，备受行业瞩目的雅迪冠能星舰S80在10月上市发布后，已相继在江苏、云南、四川、重庆等多个省市举办了试骑品鉴与用户活动。11月23日，在成都的雅迪冠能星舰S80用户交车仪式上，雅迪科技集团高级副总裁周超表示：“电动车质量关乎用户出行安全，就算是一粒小小的螺丝钉也不能掉以轻心。”

业内人士表示，提质升级已成为两轮电动车发展的新趋势，这不仅体现在产品升级上，也需要生产制造的智能化升级。未来，预计国内市场将保持在每年5000万辆左右的销售规模，同时随着低端产能出清，市场的马太效应或将进一步凸显。

(责编：郭思邈、高雷)
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