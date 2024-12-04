人民网北京12月4日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，市场监管总局正加快推进市场监管信用修复全国统一平台（以下简称统一平台）开发建设，预计将于今年年底或明年年初上线，全面支撑高效办成信用修复“一件事”。

市场监管总局相关负责人表示，统一平台建成后，将充分发挥国家企业信用信息公示系统在经营主体信用信息归集公示方面的优势，为经营主体提供违法失信信息查询、信用修复申请服务。

据上述负责人介绍，统一平台建成后，经营主体只需通过国家企业信用信息公示系统首页的电子营业执照登录统一平台，即可一键获取行政处罚、经营异常名录、严重违法失信名单等违法失信信息，全方位了解自身信用状况。全国各级市场监管部门公示的各类违法失信信息，经营主体均可一键申请信用修复，通过跨省数据传输通道，实现异地信用修复，让数据多跑路、群众少跑腿，提高信用修复效率。其他部门在国家企业信用信息公示系统依法公示的行政处罚等违法失信信息，也会在统一平台设置弹窗提醒，一键告知经营主体信用修复的渠道，助力经营主体信用修复。

(责编：郭思邈、高雷)

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