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中国农业大学田见晖教授获2024年何梁何利基金“科学与技术进步奖”

2024年12月04日18:22 |
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12月3日，何梁何利基金2024年度颁奖大会在北京举行。今年共56位科技工作者获奖，其中，中国农业大学田见晖教授获“科学与技术进步奖”（农学奖）奖励。

何梁何利基金是香港爱国金融实业家何善衡、梁銶琚、何添、利国伟于1994年注册成立的社会公益性慈善基金，旨在奖励取得杰出成就和重大创新的科学技术工作者，有“院士风向标”“中国诺贝尔奖”的美誉，是我国社会力量创设科技奖项的成功范例，30年来，共奖励了1638位科技工作者。该奖项分设“科学与技术成就奖”“科学与技术进步奖”“科学与技术创新奖”。其中，“科学与技术进步奖”授予在近年内特定学科领域取得重大发明、发现和科技成果者，按学科领域划分数学力学奖、物理学奖、农学奖等十七类。田见晖教授系今年农学领域动物养殖方向唯一获奖者。

田见晖教授获奖照

田见晖教授获奖照

田见晖现任中国农业大学副校长、博士生导师，担任中国畜牧兽医学会动物繁殖学分会理事长、农业农村部动物遗传育种与繁殖（家畜）实验室主任及学科群负责人。其长期从事家畜繁殖研究，为我国畜牧业高质量发展做出重要贡献：

一是在国际上率先提出以“胚胎选种选配”代替“个体选种选配”的家畜干细胞育种技术。该技术已成为美国、中国等国家以及跨国种业企业研发重点，引领了动物育种新方向。

二是率先攻克了动物体外受精卵子成熟质量差、雌性胚胎死亡的国际难题，创建了国际领先的肉羊体外胚胎扩繁技术体系，并在我国内蒙古、新疆等地实现了工厂化生产，使我国良种肉羊扩繁技术经济指标与生产规模居世界前列，加速了杜蒙羊等新品种培育，实现了萨福克、杜波等优质种羊低成本快速扩繁。

三是在国内率先开发烯丙孕素、卡贝缩宫素等3个母猪繁殖调控关键药物，解决我国批次化生产药物空白问题。在此基础上，创建了我国第一个生猪全进全出批次化生产技术体系，提高了母猪PSY（每头母猪每年提供断奶仔猪头数），减少了猪群交叉感染、解决了圈舍消毒不彻底的问题。该技术已成为我国养猪产业的主要生产技术，为提高养殖效益、降低疫病传播风险发挥了重要作用。在全国31个省区、温氏、牧原、大北农等头部企业推广应用，开发的产品和技术覆盖了25%的猪场，并带动了64%的猪场大规模应用。

据悉，2000年至今，中国农业大学已有11位优秀科技工作者获得何梁何利基金表彰，其中，9位获得“科学与技术进步奖”，2位“科学与技术创新奖”。(作者：农民日报·中国农网记者 冯建伟 赵炜)

来源：农民日报客户端

(责编：郭思邈、陈键)
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