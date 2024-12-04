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11月份我国物流业景气指数为52.8%

2024年12月04日19:21 | 来源：新华网
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新华社北京12月4日电（记者叶昊鸣）记者4日从中国物流与采购联合会获悉，11月份，我国物流业景气指数为52.8%，较上月回升0.2个百分点，东、中、西部地区业务总量指数均衡回升。

新订单指数扩张。11月份，新订单指数为52.7%，与上月持平。分行业来看，铁路运输业、道路运输业、水上运输业、航空运输业新订单指数小幅回升。

企业增长预期乐观。11月份，业务活动预期指数为57.5%，连续多月处于较高景气区间。

11月份，业务总量指数、库存周转次数指数、设备利用率指数、物流服务价格指数、从业人员指数均小幅回升，固定资产投资完成额指数和业务活动预期继续处于较高景气区间。“行业物流总体向好，大部分业务总量指数处于扩张区间，铁路、水路和邮政快递业业务总量指数连续回升。后期，物流业将继续保持平稳运行态势。”中国物流与采购联合会总经济师何辉说。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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