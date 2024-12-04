新华社北京12月4日电 题：需求回升 稳中有进——11月份我国物流业相关数据分析

新华社记者叶昊鸣

物流业是实体经济的“筋络”，是经济社会发展的具象化映射之一。记者4日从中国物流与采购联合会了解到，11月份中国物流业景气指数为52.8%，环比回升0.2个百分点，为今年以来的高点。

中国物流与采购联合会有关负责人介绍，分地区来看，我国东中西部地区业务总量增势相对均衡，其中东部地区和西部地区业务总量指数在52%以上，环比分别回升0.3个和0.2个百分点；中部地区业务总量指数达到53.7%，环比回升0.1个百分点。

分行业来看，铁路运输业、航空运输业和邮政快递业业务总量指数在高景气区间，分别达到55.8%、56.2%和70.6%；沿海大宗干散货水路运输出现一定季节性回升，水上运输业业务总量指数环比回升0.3个百分点。

“四季度以来，我国工业产业升级改造需求和居民消费潜力需求稳定释放，通信设备、电气机械、家具家电、农副食品、新能源汽车制造等产供销物流需求增加，同时能源原材料季节性需求明显回升，带动大部分行业业务总量指数保持扩张态势，行业物流总体向好。”这位负责人说。

在企业方面，企业的经营成本压力依然存在。面对压力，部分企业采取了如扩宽经营渠道、加大数字化投入等多种措施“开源节流”，微观经营效益保持稳定。

随着业务量连续回升和物流从业人员规模增长，11月份，企业主营成本指数环比回升0.4个百分点，达到今年以来最高水平。分行业来看，道路运输业、水上运输业、航空运输业和邮政快递业主营成本指数较高。

数据显示，10月至11月两个月企业主营业务利润指数均值达到46.9%，分别比二季度和三季度高0.4个和0.3个百分点。从企业规模来看，小型企业和微型企业主营业务利润指数分别保持平稳，反映出小微型企业盈利水平和生存条件得到有效改善。

在物流投资和市场预期方面，11月份，物流业固定资产投资完成额指数达到51%以上，保持在扩张区间。铁路运输业、多式联运行业和邮政快递业业务活动预期指数分别达到57.4%、54.5%和65%。

“从后期市场来看，业务活动预期指数连续4个月在高景气区间，对提振预期起到基础支撑作用。”这位负责人说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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