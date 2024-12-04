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“我初到泵站，看着那一抹蓝，像天空一样明亮，像流水一样清澈……”南水北调宝应站值班长陈娅谈起第一次来到南水北调宝应站泵站的场景记忆犹新，“能够见证南水北调宝应站从第一次开机排涝到‘远程集控、少人值守’，这是一种幸福、一种缘分，同时也是一份重大责任。”

南水北调宝应泵站工程位于江苏省扬州市宝应县境内，是南水北调工程第一个开工、第一个完工、第一个发挥工程效益的泵站。日前，人民网记者跟随水利部前往南水北调宝应站，看江苏省如何做好一泓清水永续北上的“水文章” 。

南水北调宝应站站长刘钊介绍，南水北调东线一期工程全面通水十多年来，江苏通过新建工程与原有工程的统一调度、联合运行，按照“属地管理、边界交水”原则，按时、按质、按量完成国家下达的调水任务，截至2024年5月累计调水出省超80亿立方米，有效缓解北方地区水资源短缺。

“在保障国家调水战略目标实现的同时，南水北调和江水北调工程体系在江苏省内防御历次水旱灾害中发挥了重要支撑和保障作用。同时，有效保障省内农业、工业、生活等各项用水需求，为苏中苏北地区4300万亩耕地粮食增产增收保驾护航。”刘钊说。

数据显示，2023年，江苏全年粮食总产达759.5亿斤，创历史新高，并已连续10年总产量稳定在700亿斤以上。

南水北调宝应站的运行，有力保障了里下河地区河湖安澜，助力了大运河全线贯通、一泓清水永续北上，工程的经济、生态和社会效益充分显现。

刘钊表示，南水北调东线一期工程在江苏境内新开河道17.96公里，改善航道92.45公里，改善了金宝航道、徐洪河等河道的通航条件，通过南水北调和江水北调两大调水工程体系，保证了苏北运河等输水河道通航水位。

交通部门数据显示，金宝航道的货运量明显提升，徐洪河线则由年平均航运量约100万吨提升到200万吨左右。在提升江苏省内航道通航能力的同时，2022和2023年连续两年助力京杭大运河百年来全线贯通有水。

(责编：郭思邈、高雷)

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