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中国工商界呼吁美方以实际行动促进全球半导体产业健康发展

2024年12月04日22:13 | 来源：新华网
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新华社北京12月4日电 中国贸促会新闻发言人4日就美方发布对华半导体出口管制措施答记者问时表示，中国工商界呼吁美方立即停止采取单边限制措施，遵守国际经贸规则，以实际行动促进全球半导体产业健康发展，维护全球产业链供应链安全稳定，将全球产业链供应链打造成“世界共赢链”。

近日，美方发布对华半导体出口管制措施，进一步加严对半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制，并将136家中国实体增列至出口管制实体清单。

对此，中国贸促会新闻发言人表示，中国工商界坚决反对美方滥用出口管制措施，对中国企业实施长臂管辖。美方对中国相关行业企业的经济胁迫和封锁打压，严重违反市场经济规律和公平竞争原则。美方无视国际经贸规则，一意孤行破坏全球产业链供应链稳定合作，必将对包括美国企业在内的全球半导体行业造成严重影响。

这位新闻发言人说，全球半导体行业一直密切交流合作。滥用单边制裁措施，会严重影响全球半导体产业合作发展基础。维护包括半导体行业在内的全球产业链供应链韧性和稳定，是推动世界经济可持续发展的重要保障，符合国际社会和各国企业的共同利益。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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