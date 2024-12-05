持续深化“千万工程”和强村富民乡村集成改革
浙江稳步推进城乡融合发展
三组缩减数据，见证浙江城乡融合发展的稳健步伐：“八八战略”实施20多年来，城乡居民收入倍差从2.37缩小到1.86；地区居民收入最高最低倍差缩小到1.58；“山区26县”首次动态减员，摘帽的3县区跻身中游。
2023年9月，习近平总书记在浙江考察时强调：“要把缩小城乡差距、地区差距、收入差距作为主攻方向，进一步健全城乡融合发展体制机制。”
深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，浙江持续深化“千万工程”和强村富民乡村集成改革，多渠道促进农民增收致富，全省域建设宜居宜业和美乡村。
推进城乡基本公共服务普惠共享，农村面貌焕然一新——
冬日午后，嘉兴海宁市黄湾镇尖山村，村文化礼堂里热闹非凡。作为文化特派员，台州市路桥区舞蹈家协会主席章云燕正带着村里的舞蹈队训练，1200平方米的文化礼堂内，聚合了舞蹈房、智慧书屋、乒乓球室等14个功能室。
浙江城乡，像这样的文化礼堂，已建成超过2万个，实现了500人以上行政村全覆盖。今年开始，浙江选派省、市、县（市、区）三级1500多名文化特派员深入农村，做产品、找项目、办活动，助力乡村文化建设。
从高质量推进“四好农村路”建设，到建立健全基层医疗体系，再到探索城乡学校结对帮扶和教育共同体建设……浙江坚持城乡统筹发展，完善城乡交通、供水、供电、供气、物流、宽带等建设，合理布局优质医疗、教育等资源，城乡基本公共服务从“基本均衡”稳步迈向“优质均衡”。
推动城乡要素顺畅流动，农村发展新动能澎湃——
正值梨膏糖销售旺季，杭州市余杭区鸬鸟镇前庄村梨园深处，村民们在“共富工坊”里忙碌。“村里引进了10多家企业，村民可灵活就业，3年时间村集体经营性收入也从70多万元上升到近300万元。”村党总支书记赵敏杰介绍。
引进企业，还要吸引人才。国外考察归来的张跃千，选择扎根乡村，成为一名乡村职业经理人。这几天，张跃千在“共富工坊”和前庄村村民家中奔走调研，“我们正围绕蜜梨打造文创产品，策划文旅活动，让品牌越叫越响。”
在浙江，像张跃千这样从城市来到农村的“新农人”越来越多。目前，浙江建成各类“共富工坊”1.1万余家，吸纳就业49.8万人，带动人均月增收2600元。
推动城乡产业协同，城乡互促从构想变成现实——
丽水市庆元县的绵延山脉上，茂密的毛竹林一眼望不到边。竹筷、竹板材、竹家具……竹产品从这里走向海内外。
庆元地处浙西山区，不占区位优势，如何做好“竹”文章？山海协作工程，将浙江省内沿海发达地区与欠发达地区的发展相连，庆元正是产业协同发展的一个例证。看中庆元重点毛竹产区的优势，沿海发达地区送来了资金和项目，更带来了专业人才；竹笋品质好，不少竹笋加工企业落户庆元，产品销往城市的超市和酒店；以“竹”为基础，围绕城市客群打造旅游康养产业，实现一二三产业的有机融合。如今，庆元拥有竹木企业360余家，竹产业年总产值达60亿元。
舟山市嵊泗县，偏远的花鸟岛被打造成都市年轻人举办婚礼的“浪漫岛”，助力全域旅游发展；杭州市桐庐县，乡村物流航线的无人机将农场果蔬运往城乡各地……围绕特色产业，浙江持续推动乡村经济多元化发展。
党的二十届三中全会《决定》提出：“城乡融合发展是中国式现代化的必然要求”。浙江省委书记、省长王浩表示，浙江将牢牢扭住高质量发展建设共同富裕示范区这一核心任务，运用“千万工程”的理念、方法、机制，着力缩小城乡差距、地区差距、收入差距，进一步谋深做实“强城”“兴村”“融合”三篇文章，在持续推动“八八战略”走深走实中，走出一条城乡融合发展的科学路径。
《 人民日报 》（ 2024年12月05日 01 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 守护“清水北上” “经济+生态”效益双显现
- “我初到泵站，看着那一抹蓝，像天空一样明亮，像流水一样清澈……”南水北调宝应站值班长陈娅谈起第一次来到南水北调宝应站泵站的场景记忆犹新，“能够见证南水北调宝应站从第一次开机排涝到‘远程集控、少人值守’，这是一种幸福、一种缘分，同时也是一份重大责任。” 南水北调宝应泵站工程位于江苏省扬州市宝应县境内，是南水北调工程第一个开工、第一个完工、第一个发挥工程效益的泵站。…
- 评论
- 关注