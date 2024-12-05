持续深化“千万工程”和强村富民乡村集成改革

本报记者 李中文 刘军国 窦 皓

三组缩减数据，见证浙江城乡融合发展的稳健步伐：“八八战略”实施20多年来，城乡居民收入倍差从2.37缩小到1.86；地区居民收入最高最低倍差缩小到1.58；“山区26县”首次动态减员，摘帽的3县区跻身中游。

2023年9月，习近平总书记在浙江考察时强调：“要把缩小城乡差距、地区差距、收入差距作为主攻方向，进一步健全城乡融合发展体制机制。”

深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，浙江持续深化“千万工程”和强村富民乡村集成改革，多渠道促进农民增收致富，全省域建设宜居宜业和美乡村。

推进城乡基本公共服务普惠共享，农村面貌焕然一新——

冬日午后，嘉兴海宁市黄湾镇尖山村，村文化礼堂里热闹非凡。作为文化特派员，台州市路桥区舞蹈家协会主席章云燕正带着村里的舞蹈队训练，1200平方米的文化礼堂内，聚合了舞蹈房、智慧书屋、乒乓球室等14个功能室。

浙江城乡，像这样的文化礼堂，已建成超过2万个，实现了500人以上行政村全覆盖。今年开始，浙江选派省、市、县（市、区）三级1500多名文化特派员深入农村，做产品、找项目、办活动，助力乡村文化建设。

从高质量推进“四好农村路”建设，到建立健全基层医疗体系，再到探索城乡学校结对帮扶和教育共同体建设……浙江坚持城乡统筹发展，完善城乡交通、供水、供电、供气、物流、宽带等建设，合理布局优质医疗、教育等资源，城乡基本公共服务从“基本均衡”稳步迈向“优质均衡”。

推动城乡要素顺畅流动，农村发展新动能澎湃——

正值梨膏糖销售旺季，杭州市余杭区鸬鸟镇前庄村梨园深处，村民们在“共富工坊”里忙碌。“村里引进了10多家企业，村民可灵活就业，3年时间村集体经营性收入也从70多万元上升到近300万元。”村党总支书记赵敏杰介绍。

引进企业，还要吸引人才。国外考察归来的张跃千，选择扎根乡村，成为一名乡村职业经理人。这几天，张跃千在“共富工坊”和前庄村村民家中奔走调研，“我们正围绕蜜梨打造文创产品，策划文旅活动，让品牌越叫越响。”

在浙江，像张跃千这样从城市来到农村的“新农人”越来越多。目前，浙江建成各类“共富工坊”1.1万余家，吸纳就业49.8万人，带动人均月增收2600元。

推动城乡产业协同，城乡互促从构想变成现实——

丽水市庆元县的绵延山脉上，茂密的毛竹林一眼望不到边。竹筷、竹板材、竹家具……竹产品从这里走向海内外。

庆元地处浙西山区，不占区位优势，如何做好“竹”文章？山海协作工程，将浙江省内沿海发达地区与欠发达地区的发展相连，庆元正是产业协同发展的一个例证。看中庆元重点毛竹产区的优势，沿海发达地区送来了资金和项目，更带来了专业人才；竹笋品质好，不少竹笋加工企业落户庆元，产品销往城市的超市和酒店；以“竹”为基础，围绕城市客群打造旅游康养产业，实现一二三产业的有机融合。如今，庆元拥有竹木企业360余家，竹产业年总产值达60亿元。

舟山市嵊泗县，偏远的花鸟岛被打造成都市年轻人举办婚礼的“浪漫岛”，助力全域旅游发展；杭州市桐庐县，乡村物流航线的无人机将农场果蔬运往城乡各地……围绕特色产业，浙江持续推动乡村经济多元化发展。

党的二十届三中全会《决定》提出：“城乡融合发展是中国式现代化的必然要求”。浙江省委书记、省长王浩表示，浙江将牢牢扭住高质量发展建设共同富裕示范区这一核心任务，运用“千万工程”的理念、方法、机制，着力缩小城乡差距、地区差距、收入差距，进一步谋深做实“强城”“兴村”“融合”三篇文章，在持续推动“八八战略”走深走实中，走出一条城乡融合发展的科学路径。

《 人民日报 》（ 2024年12月05日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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