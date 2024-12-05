首条规模化民航轮胎生产线投产，可满足国内40%需求量

本报记者 邓剑洋

装有国产民航轮胎的飞机在桂林两江国际机场完成试飞，平稳降落。

吴承强摄（人民视觉）

技术人员仔细检查轮胎。

庞革平 何平江摄影报道

密炼、压延、压出、裁断……大型设备自动运行，智能物流运输车往来穿梭，十几道生产工序后，国产民航轮胎逐渐成型。

近日，我国首条规模化民用航空轮胎生产线在广西桂林建成投产，实现“从0到1”的新突破。

“这是国内首个民航轮胎数字化工厂，面积近5万平方米，安装了80多台高端工艺装备，建立了完善的数字化与信息化系统，实现全链条自动化生产和智能化调度监控，每年可生产10万条高性能轮胎，可满足我国民航轮胎40%的需求量。”中国中化下属的桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司负责人陆恒玉介绍。

作为影响飞机起降安全的关键配套部件，航空轮胎在飞机起飞、着陆、滑行、转向、制动中作用重要，是民航客机运营的主要耗材之一。全球的轮胎企业有上千家，能做航空轮胎的只有10余家，目前我国民航系统飞机轮胎98%依赖进口。制造航空轮胎，难在哪里？

“航空轮胎对安全性和可靠性要求非常高，被称为轮胎行业技术的‘金字塔尖’。仅从载荷来说，单胎就超过40吨，远高于地面轮胎。”蓝宇航空轮胎高级工程师秦齐富说，“此外，重量、耐疲劳性能、起落次数、使用安全性等方面也有很高要求，想实现规模化生产，要解决生产质量稳定性和产能的问题。”

突破技术壁垒，来自科研攻关的厚积薄发。

陆恒玉和他的研究团队深耕研发民航轮胎多年，在原材料、胎体内部结构、生产工艺、适航试验等方面取得一系列突破，积累了一些经验。“我们不断加强与高校、科研院所的合作，对关键技术难题开展联合攻关。”陆恒玉说，“以原材料生产为例，芳纶纤维作为民航轮胎生产的关键材料，长期被国外垄断。我们联合北京化工大学、中化高性能纤维材料有限公司等单位开展科研攻关，现在已经可以生产出超越进口材料的高强度芳纶纤维，并实现在航空轮胎上应用。”

11月23日，我国首套复杂工况航空轮胎起降测试平台正式上线。“这个平台可在室内模拟民航轮胎在‘超高加速度起飞、超高加载速率、异物损伤试验’等复杂环境下的起降测试，填补了我国在该领域的空白，有效保障了航空轮胎产品质量可靠性和使用安全性。”陆恒玉表示。

日前，蓝宇航空轮胎发布6个机型12种规格的民航轮胎，所有产品具备完全自主知识产权，可覆盖我国80%民航机队配套品类需求。

“我们生产的C909轮胎经过一年多的试用，已在南方航空等投入商用，累计安全起降超1万起落，起降寿命超过同类进口产品。”秦齐富说。

数据显示：截至去年底，我国共有民航运输飞机4270架，比上年底增加105架。近年来，中国航空轮胎行业在技术创新和产业升级方面取得了显著进展，多家国内企业已经成功研发出高性能航空轮胎，并通过了相关认证。

陆恒玉表示，将进一步加大研发投入，加强基础研究和科技创新，提升产品设计水平和研发效率，逐步提高市场份额。

“让更多民航客机用上国产轮胎，是我们的目标。”秦齐富说。

《 人民日报 》（ 2024年12月05日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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