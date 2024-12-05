本报北京12月4日电 （记者李心萍）记者从中国机械工业联合会获悉：前10月，我国机械工业增加值同比增长5.5%，产品产销总体稳定，对外贸易加速发展，总体运行态势稳中向好。

产销方面，重点监测的122种机械产品中，有72种产品产量增长，占比达到59%，整体好于上年水平；投资方面，涉及国民经济中通用设备、专用设备、汽车行业的固定资产投资均实现同比增长；对外贸易方面，前10月，机械工业货物贸易出口额7107.7亿美元，同比增长9.4%，占全国货物贸易出口额的比重达24.3%。

值得关注的是，装备制造业表现亮眼。前10月，装备制造业增加值占全部规模以上工业的比重达34.0%，已连续20个月保持在30%以上，对工业增长的贡献率达42.7%，“压舱石”作用不断凸显。其中，10月份，规模以上装备制造业增加值同比增长6.6%，增速高于全部规模以上工业1.3个百分点，连续15个月高于全部规模以上工业。

《 人民日报 》（ 2024年12月05日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经