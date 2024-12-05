将推进精准投保理赔，鼓励省级结算

本报北京12月4日电 （记者屈信明）记者从金融监管总局获悉：前三季度，农业保险保费规模达到1371亿元，同比增长6.2%，为1.36亿户次参保农户提供风险保障4.3万亿元，较好发挥了农业保险风险减震器作用。

近日，金融监管总局、财政部等部门联合发布《关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知》。

通知明确，强化投保精准性管理，对集体类业务和规模经营主体类业务分别提出验标要求，要求各地进一步完善基础数据与保险数据的印证对比机制。完善理赔机制和标准，要求各地农业农村、林草等部门及时更新重要保险标的的损失鉴定技术规范，提高损失确定的公信力。严格应收保费管理，鼓励有条件的省份推动各省级财政部门与保险公司省级分公司结算模式，提高财政资金拨付效率。

通知要求，加强数据共享，各地财政、农业农村、林草、保险监管等部门应加强协作，建立数据共享机制，在确保数据安全的前提下，共享土地承包和流转、种养殖、防疫检疫、无害化处理等数据信息。

《 人民日报 》（ 2024年12月05日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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