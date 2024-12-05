乌江三级航道贵州段开工建设
2024年12月05日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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本报贵阳12月4日电 （记者程焕）2日，乌江航运扩能工程乌江渡——龚滩三级航道建设工程在贵州德江港举行开工仪式，标志着乌江三级航道贵州段正式开工。该项目建设按三级航道通航1000吨级船舶标准整治乌江干流407公里航道和清水河支流24公里航道，旨在进一步保障乌江航道安全运行、提升通道效能，加快构建现代化高质量综合交通运输体系。
工程建成后，1000吨级船舶可从乌江渡通航至重庆龚滩，推动沿江交通、能源、大数据、文化、旅游等产业发展，对贵州省乌江沿线城市融入长江经济带等具有重要意义。
乌江是贵州最大的河流，自古以来就是乌江沿岸人民出行的主要交通通道。自2021年乌江水运全线复航后，贵州积极推动“走出去、运进来”货物双向贯通。“走出去”的贵州磷矿石、高钙石、玄武石等矿产品实现了常态化运输；“运进来”的回程货物逐步打开市场。
《 人民日报 》（ 2024年12月05日 04 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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