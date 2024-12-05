重庆工程营销专员从“跑来跑去递标书”，变成“一次都不跑”

本报记者 沈靖然

党的二十届三中全会《决定》提出，建立健全统一规范、信息共享的招标投标和政府、事业单位、国有企业采购等公共资源交易平台体系，实现项目全流程公开管理。

记者调研发现，近年来，通过组建公共资源交易中心、建立高效统一交易市场，重庆积极推动公共资源交易全流程电子化改革，实现了经营主体“一网登记、全市共享”、数字证书“一网办理、全市通用”，非常有利于促进要素资源公平高效配置，使招标投标更公开、公平、公正，并进一步降低了经营主体交易成本。

——编 者

曾经，一个24寸的行李箱被标书文件塞得满满当当，重庆建工市政交通工程有限责任公司的营销专员刘继拖着它四处参与竞标。

如今，在重庆这个行李箱却派不上用场了。“我从‘跑来跑去递标书’，变成了‘一次都不跑’，通过重庆市公共资源交易中心不见面开标系统的线上直播间就能竞标。”刘继说。

近年来，重庆组建公共资源交易中心，整合5个市级分散交易平台的职能，建立全市高效统一的公共资源交易市场，实现经营主体信息“一网登记、全市共享”、数字证书“一网办理、全市通用”。中心推动业务办理时限压缩30%、交易成本降低90%、现场办理环节减少83%，推动要素资源公平高效配置。

招标方：重庆铁路口岸物流公司

通过中介超市，中介服务价格降低20%以上

今年4月，国务院正式批复同意设立重庆国际铁路港综合保税区。综保区位于重庆国际物流枢纽园区，将紧密衔接中欧班列、西部陆海新通道，规划范围内将新建围网、卡口、查验区、智慧综保等配套基础设施。按照规划要求，该项目将在明年3月建成、4月验收。作为项目业主单位，重庆铁路口岸物流公司紧锣密鼓地开展招标工作。

工程建设项目进入交易中心开标前，工程设计、造价咨询以及招标文书撰写等前期配套服务，都要由专业机构操作。在公共资源交易中，这些配套服务被称为“中介服务”。“在项目前期，公司便已通过交易中心的中介超市，以竞价择优的方式选取了中机中联工程有限公司负责施工项目的工程设计和造价评估，服务费用约90万元。”重庆铁路口岸物流公司招标主管魏刚说。

“中介超市是一个综合性信息化服务平台，方便全市各类采购人购买中介服务。”重庆联交所集团市场协同中心副主任吴优说，“过去，一些中介机构凭借和审批部门的关系，承接了大量中介服务项目，造成了中介服务市场的垄断现象。建立中介超市的初衷，就是为了打破垄断、消除信息不对称，让中介服务市场更加公正、规范、高效地运行。”

“在中介超市，点开任意一家公司，往期中标项目、采购人评分、信用处罚等信息一目了然，诚信好、评分高的机构自然更受采购人青睐。”魏刚说。

目前，中介超市平台已“上架”测绘、工程设计、司法鉴定、资产评估等64大类、242项服务。自2020年上线以来，平台已入驻采购人1.3万余户、中介机构2.1万余家，发布项目36万宗，成交金额达123.27亿元。

“据测算，通过中介超市选购的服务价格，相较之前降低20%以上，同时竞价择优的模式更符合监管要求，能有效规避企业的合规风险。”魏刚说。

很快，重庆铁路口岸物流公司在重庆市公共资源交易监督网发布该建设项目招标公告，项目采取全流程电子招投标。看到这一招标信息后，刘继便迅速整理资料，投入新一轮的投标工作中。

投标方：重庆建工市政交通工程有限责任公司

通过电子招投标系统，投标成本从每年约50万元降至约4000元

上午10时30分，已经做好前期准备工作的刘继坐在电脑前，远程等待不见面开标结果，“不用去现场，也能参与投标。”在重庆市公共资源交易中心不见面开标室大厅内，主持人在不见面开标系统中导入该项目全部投标文件，共有来自市内外的8家企业参与。

投标过程的数字化改革，极大减轻了投标方的压力。“以前做纸质标，要把所有文件打印出来，资料多的时候得打印几千张纸。合算交通费和打印费，投一次标的平均成本为2500元，每年需要支出约50万元。”刘继说，“如今，电子招投标系统对各类文件要求一一列明，不仅方便我们对照准备，还为我们节约了一笔不小的支出，投标成本降至约每年4000元。”

“以前封标，需要我们逐页盖章，几千页盖下来往往耗费近一天时间。通过线上系统投标后，可以足不出户快速完成全部资料上传工作，全程有数字证书进行数据加密，只有经过授权才能获得相关信息。”刘继说。

10时32分，投标人通过数字证书对各自的标书文件进行解密。10时36分，所有标书文件解密完成，进入唱标环节，每家参与投标的企业给出的项目报价一一展现。

唱标完成后，系统自动生成了所有投标人的信用状况表，其中列明了不良行为信用计分、是否被列入行业主管部门的黑名单等。10时55分，开标结束。全程用时25分钟。

开标结束后，系统便开始自动从后台专家库中抽取与该项目匹配的评标专家。重庆市公共资源交易中心交易场地管理服务中心工作人员雷娟说：“平均每天中心交易的项目超40宗，到场专家超200名。专家来到交易中心、进入评标室前，都不知道自己要参与的具体评标项目名称。此外，我们利用地标器、摄像头、专家身份识别牌等物联网设备，自动生成行踪轨迹，进一步确保评标过程的安全、公平、可追溯。”

由认证机构签发的网上实体身份证明数字证书，是各经营主体参与线上招投标的加密证书。8年前刚开始推广的时候，重庆各区县公共资源交易中心的线上系统分别采取不同的数字证书技术标准。“那时，在不同区县投电子标需要办不同的数字证书，特别不方便。”刘继说。

2016年，重庆市公共资源交易中心成立，对全市所有经营主体信息库以及数字证书技术标准进行统一，经营主体只需办理一次数字证书即可到市级平台以及所有区县平台参加招投标活动，为6万家经营主体节约办理成本2亿元以上。

随着中标结果在全国公共资源交易平台上公示，重庆建工市政交通工程有限责任公司顺利成为中标候选。

平台方：重庆市公共资源交易中心

共减少两级财政投入8亿元，实现交易溢价和资金节约2288.76亿元

过去，重庆每个区县都有自己的交易平台、交易规则，不但带来额外的财政支出，也为经营主体带来无形的壁垒。

2016年，重庆对全市公共资源交易制度规则进行优化，纠正违规设置审批事项、以备案名义变相实施审批、干预交易主体自主权以及与法律法规相冲突的现象，建立完善全市统一的公共资源交易规则制度体系，有效降低了制度性交易成本。截至目前，共计清理文件110余件，相继出台规范性文件34件。

“公共资源交易中心建立起服务全市公共资源交易的全套信息化系统、全套交易服务规范体系，全市所有区县的公共资源交易平台共用一套系统、一种数字证书、一个网站，共计减少市区（县）两级财政投入8亿元。”重庆联交所集团相关负责人介绍，“自2016年以来，中心累计成交各类要素资源项目2059万宗，交易额2.73万亿元，实现交易溢价和资金节约2288.76亿元。”

有了统一的公共资源交易信息化系统，全市公共资源交易大数据也得以充分利用。去年，重庆市网上中介服务超市与重庆市住建委工程建设项目审批管理系统完成对接。中介机构出具的结果材料，能够通过中介超市自动流转到工程建设项目审批管理系统共享使用，切实简化企业办理流程，明显提升企业办事便利度。此外，中心通过研发“渝易通”公共资源交易大数据平台，向纪检监察、公安经侦等机关提供交易数据80余万条，协助查询招投标信息1000余项。

“下一步我们将抓紧出台《重庆市公共资源交易目录（2024年版）》，推动目录清单内交易事项全部进入平台交易，着力提高公共资源配置效率和公平性。同时大力推进平台交易电子化，推动各领域监督系统、交易系统与公共资源公共服务系统实现数据实时共享，不断提升公共服务效能。”重庆市发展改革委相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2024年12月05日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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