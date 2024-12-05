江苏以专利导航助力企业发展——

本报记者 白光迪

“您的快递已经放到楼下，请及时查收。”前段时间，江苏南京慧和建筑技术公司工作人员收到一个快件，这是南京市知识产权保护中心为其出具的创新主体知识产权分析报告。报告对企业知识产权“体检”结果，进行详细梳理，以专利导航服务助力企业健康稳定发展。

知识产权也需要“体检”？“有效的专利导航可以提升企业创新能力，防范知识产权风险，增强企业的国际竞争力。”南京市知识产权保护中心负责人程秀才介绍。

“低轨卫星的发展过程中，企业也应该适当布局多频段的产品，这样才能在市场中获得足够的竞争力。”孙俊是南京中网卫星通讯股份有限公司知识产权总监，2023年企业做了知识产权“体检”，报告中提示在同领域中，不少企业布局多种频段产品并注册多项专利，这引起了孙俊的注意。

“自公司成立以来，总共有380多个专利，目前有效专利140多个，企业能够合理管理自身专利，但专利的发展和布局还需要更专业的指导。”孙俊坦言企业家一般多专注于自身专利，而知识产权“体检”为企业打开了一扇窗，可以了解到同行业知识产权发展的境况，保证企业知识产权风险可控，及时调整发展方向布局未来产业。

为企业定向导航的同时，知识产权“体检”提高了企业对知识产权领域的认知程度。企业内部有多少专利？分别是哪些类型的专利？它们的法律状态如何，是否失效……“我们在工作中发现，不少企业主在知识产权方面认知程度偏低，不了解知识产权的重要性和价值，这对企业发展创新十分不利。”程秀才随即拿起一本分析报告向记者展示，报告中对该公司的知识产权概况进行总结，对公司知识产权、商标使用情况、软件著作权3方面进行分析。

知识产权导航也能提高企业专利保护力度。南京纳特通信电子有限公司在今年3月份接受了知识产权“体检”，分析报告指出在某些产品型号、技术功能上，竞争对手已经加速专利注册，必须要缩短专利预审时间。在报告的提示下，他们已经将部分专利转换为集中预审专利授权模式，以季度打包给保护中心，能够更快地完成专利注册。

“所有分析报告，只需3个工作日即可完成，我们邮寄到您手中。”这句话写在南京市知识产权保护中心发布的信息中，一份专业的知识产权分析报告如何在短短3天内完成？答案就在大数据智慧化导航平台里。

“传统知识产权专利导航周期较长，所需人力成本较高。现在我们搭建了创新主体专利大数据智慧化导航平台，借助平台可以大大提高生成报告的速度，可以在同样的时间为更多企业进行导航服务。”南京市知识产权保护中心数据运用部（综合服务部）副部长张正阳说。自企业知识产权公益“体检”活动开展以来，南京市知识产权保护中心已经为1000多家企业出具知识产权分析报告。

在江苏，知识产权局与发改、工信、科技等产业主管部门共同研究确立实施20项省级重点产业专利导航项目；截至目前，江苏拥有国家专利导航服务基地7家、国家专利导航工程支撑服务机构3家、省级专利导航服务基地10家，建成全省16个先进制造业产业集群、50条重点产业链以及500多个细化技术的专利数据库，分发数据库账号至相关产业创新主体，初步形成数据资源丰富、产业特色鲜明的专利导航工作体系。

《 人民日报 》（ 2024年12月05日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经