我国海洋渔业资源衰退速度大幅减慢
水产品总产量连续34年居世界第一
2024年12月05日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京12月4日电 （记者顾仲阳）记者在日前召开的推进渔业现代化部署会上获悉：近年来，我国水产品长期保持量足价稳，总产量连续34年位居世界第一，渔业产业转型升级步伐加快，水生生物资源养护与可持续利用协调发展，海洋渔业资源衰退速度由2013—2017年的年均13%下降到2018—2022年的年均4%。但受气候变化、水域污染、工程建设、过度捕捞等影响，渔业资源依然呈衰退趋势，刚性约束依然突出，养护手段需进一步丰富，投入力度需进一步加大。
农业农村部副部长张治礼在会上表示，要以大食物观为指引，升级养殖业，巩固拓展空间，推进种业振兴，发展设施渔业、智慧渔业。调优捕捞业，完善资源总量管理和专项特许捕捞制度，推进远洋渔业高质量发展。要践行“两山”理念，坚定不移实施好长江“十年禁渔”，坚持并不断完善休禁渔制度、增殖放流等资源养护措施，加强水产种质资源保护区管理和珍贵濒危水生野生动物保护。
《 人民日报 》（ 2024年12月05日 06 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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