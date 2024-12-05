个税专项附加扣除信息如何确认
2024年12月05日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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近日，在个人所得税APP首页已上线2025年度专项附加扣除确认页面，纳税人点击进去可以修改或确认2025年本人适用的相关专项附加扣除信息。并且，纳税人需要在12月1日—12月31日内完成，以便明年1月可以及时足额享受专项附加扣除政策。
现如今，我国有7项专项附加扣除，包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金、赡养老人、3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除。除了大病医疗只能在第二年汇算清缴中扣除外，其他6项专项附加扣除都可以在当年预缴个税时按月扣除。由于个税按一个自然年度纳税，因此每年的12月纳税人都要确认下一年度的专项附加扣除信息。
据了解，目前个人所得税APP与自然人电子税务局网页端均已开放了“确认下一年度专项附加扣除”功能，对于2025年申报个税专项附加扣除信息与2024年完全一致的纳税人，可以登录平台将2024年专项附加扣除信息一键带入2025年。
值得注意的是，若是纳税人相关专项附加扣除信息在2025年发生变化，需要新增、修改或补充，也应及时进入相应项目内进行操作。比如，纳税人的父母如果在2025年满60周岁，就可以享受赡养老人专项附加扣除；此前享受3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除的纳税人，如果2025年孩子满3岁，应及时申报子女教育专项附加扣除。
税务部门提示，广大纳税人应依法如实办理，并按照法律规定切实对提交信息的真实性、准确性、完整性负责。对于2025年不再符合相关专项附加扣除条件的纳税人，也应诚信申报，不应再享受相应的专项附加扣除。
《 人民日报 》（ 2024年12月05日 06 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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