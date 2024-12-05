非金融国有企业资产总额9.31万亿元

本报北京12月4日电 （记者潘俊强）北京市十六届人大常委会第十三次会议审议了北京市2023年度国有资产管理情况的综合报告。该报告显示，截至去年底，全市国有企业（不含金融企业）资产总额达9.31万亿元，国有金融企业资产总额达9.96万亿元。

据了解，报告全面反映了2023年北京国有企业、国有金融企业、行政事业单位和国有自然资源等各类国有资产管理、使用、处置和监督的实际情况。为持续释放国有企业活力，北京市国资国企改革向纵深推进，加强经理层成员任期制和契约化管理，制定科技创新三年行动计划等政策文件，实施研发费用全额视同利润等一揽子支持政策，并率先开展国有企业研发准备金试点，国有资本布局不断优化。

《 人民日报 》（ 2024年12月05日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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