严 冰 亓康硕 宋佳航

图①：四川成都和重庆在全国首创中欧班列跨省域合作机制。图为成都铁路集装箱中心。

新华社记者 邢广利摄

图②：11月15日，第10万列中欧班列—X8083次中欧班列（重庆—杜伊斯堡）在重庆团结村站等待发车。

新华社记者 唐 奕摄

图③：旅客在湖北汉口车站中欧班列进口商品保税店选购商品。

新华社记者 邢广利摄

图④：法国香槟区兰斯山脚的希尼莱罗斯小镇生产的优质香槟，搭乘中欧班列长安号到达中国西安，登上中国消费者的餐桌。图为希尼莱罗斯工人正在搬运采摘的葡萄。

新华社记者 高 静摄

图⑤：在江西省赣州国际陆港货场，货物集装箱层层码放，满载出口产品的中欧班列货运列车有序装箱。

朱海鹏摄（人民视觉）

11月15日上午，随着X8083次中欧班列（重庆—杜伊斯堡）从重庆团结村中心站缓缓驶出，被称为“钢铁驼队”的中欧班列累计开行突破10万列，发送货物超1100万标箱、货值超4200亿美元。

2013年，随着共建“一带一路”倡议提出，中欧班列应运而生。声声汽笛响彻亚欧大陆，10余年来，开行规模不断扩大，货品种类日益丰富，服务能力提质升级，中欧班列跑出互利共赢“加速度”，已成为具有强大辐射力、带动力和影响力的国际物流品牌。

日前，笔者自北京出发，沿着四川成都、重庆、湖北武汉、浙江金华、江西赣州一路，探访中欧班列服务高质量共建“一带一路”的故事。

从一条“线”到一张“网”

服务网络覆盖亚欧

11月15日上午，重庆笼罩在一片淡淡的雾气中。重庆市沙坪坝区土主镇的团结村站，一派繁忙景象。

远处一架架橘色的龙门吊下，码放着整齐的集装箱。铁轨上停着一列火车，车头中间写着“东风”，前面悬挂着一块红色牌子，上面写着金色大字——“中欧班列累计开行10万列”。场站的工作人员各司其职，正为这趟即将开往德国杜伊斯堡的列车，做着发车前最后的准备。

“X8083出发！”作为第10万列中欧班列的驾驶员，李峰稳步登上驾驶室，缓解制动机、推动前进手柄……熟练完成一系列发车前准备工作，列车缓缓启动。

“很幸运，赶上中欧班列的重要时刻。”看到车前的人头攒动以及堆放的大量货柜，李峰不禁感慨万千。

李峰刚到重庆团结村的时候，“那时仅有一条轻轨和几栋民房，方圆几里荒凉又萧瑟。”如今厂房林立，物流园区车水马龙，中欧班列频繁穿梭。他也一路见证着中欧班列带来的巨大变化。

李峰的师傅江彤是中欧班列最初开行时的司机，在师傅的调教下，李峰的成长越来越快，成为同批次最早当上指导司机的徒弟，从师傅手中接过了“接力棒”。由他值乘“第一棒”的X8083次中欧班列从重庆出发，经达州、乌鲁木齐等城市，从阿拉山口出境，到达目的地杜伊斯堡，全程行驶一万多公里。一根“接力棒”，见证的是事业的传承和不断延展的开放之路。

据国铁集团货运部相关负责人介绍，目前铁路部门在国内已铺画时速120公里图定中欧班列运行线93条，联通中国境内125个城市。“畅通高效、多向延伸、海陆互联”的中欧班列境外通道网络格局日趋完善。截至目前，中欧班列已通达欧洲25个国家227个城市，连接11个亚洲国家超过100个城市，服务网络基本覆盖亚欧大陆全境。

10点20分，“呜——呜——呜——”，火车发出三声嘹亮的鸣笛，震耳欲聋。车轮开始滚动，加速向前。它的启程意味着，中欧班列累计开行突破10万列。

看着驶出站台的中欧班列，重庆力帆科技（集团）股份有限公司通机国际销售部总监康钦彬格外感慨：“我们是中欧班列的首批客户，班列破解了我们的物流难题。”

“10多年前，重庆产品出口要么向东经沿海地区‘漂洋过海’，但时间过长；要么通过空运，但成本过高。”康钦彬说，中欧班列（重庆）线路开通后，公司的产品运至东欧地区的时间缩短50%以上，在当地站稳了脚跟。如今，中欧班列带动重庆外向型产业实现了年均30%左右的增长。

从“一条线”编织成“一张网”，中欧班列为许多地方的发展带来了新机遇，助力越来越多的企业和个人实现梦想。

上午9点，义乌国际商贸城开门营业，这是一个巨型商品世界。沿着空中连廊从一区走到五区，最便捷的线路也超过3公里。穿梭在纵横交错的商铺之间，笔者眼前所见的外商数量与交易热度不减。

义乌冥卡贸易公司的总经理米卡来自吉尔吉斯斯坦，2016年到义乌商学院求学，毕业之后便留在义乌创办企业。“义乌中欧班列开通之后，货物的运送方便了许多。我采购的小商品通过义乌中欧班列抵达铁路阿克苏站，再通过口岸出口至吉尔吉斯斯坦。时间上的缩短和班列的常态化运行，让我在进出口贸易商品的调度上更加自如。”她说。

在西班牙从事小商品贸易的徐设飞是班列开通的受益者，他在西班牙的小商品批发城设有自己的门店。中欧班列的开行，提供了全新的物流方式。每年，他都有大批量产品在西班牙和中国之间的铁轨上“穿行”。

通过中欧班列，徐设飞的货物从义乌出发到他位于西班牙的仓库只要21天。然后，这个货柜将装满欧洲的商品，通过这条“线”又返回中国，完成一场跨越两万多公里的“双向奔赴”。

中欧班列有力带动了中国内陆城市的对外开放，一些不靠海不沿边的城市依托中欧班列，逐步发展成为对外开放新高地。

江西赣州国际陆港内，高大的龙门塔吊下，集装箱整齐堆放，重型卡车来往穿梭，列车不停解编摘挂，十分忙碌。

“拉过的货柜数不清了，看着一个个货柜从赣州国际陆港出发，运往世界各地，我觉得自己也是共建‘一带一路’的参与者。”货车司机张芳海对笔者说，“中欧班列刚开通时，一天只发一两趟车。后来发车频次增多，我们的工作量也越来越大，有时甚至要忙到半夜。”

赣州中欧班列开行数量稳步增长，赣州国际陆港“带货”能力显著增强，推动赣州市南康区家具产业集群迅猛发展，年产值从建港前的百亿元增长到2023年的2700亿元。

看国外。中欧班列催生了许多新的物流、工业、商贸中心、产业园区，为多国民众提供大量就业机会。在德国杜伊斯堡港，因中欧班列开通，港区吸引了上百家物流企业落户，创造了2万多个就业机会。在波兰马拉舍维奇口岸站，中欧班列的开行让站内业务量成倍增长，极大促进了当地经济社会发展。

这支越开越多、越开越密的“钢铁驼队”，正在为古老的丝绸之路源源不断地注入新的发展活力。

从单一到多元

货品种类日益丰富

昼夜奔驰的中欧班列，都运送什么货物？

在成都铁路口岸宽敞的地面上，到处可见排列规整的集装箱。吉他、葡萄酒、饼干、护肤品……货物种类十分丰富。工人们有的正将一个个货箱装进集装箱中，有人忙着卸货，还有人正为进口的红酒贴上标签，这样繁忙而有序的场景已是成都青白江海关的常态化景象。

青白江海关副关长颜毅明显感受到了货物种类的变化。刚刚开通成都中欧班列时，更多的是出口电子信息类、百货类产品，而如今，外贸“新三样”中的新能源汽车、光伏产品，以及本地特色农产品、液晶显示屏等各类产品均能搭乘成都中欧班列顺利“出国”。

“现在成都通过中欧班列进口的肉类，货值接近4亿元。”颜毅表示，把线路做通了，市场也做起来了。

班列产品供给也在不断优化，推出了邮政物资、跨境电商、木材、茶叶、冷链等特色班列，构建起中欧班列多元化产品体系。

波兰热平市位于中欧班列线路上。紧邻该市的苏莱钦县县长托马什?雅斯库瓦说：“我们渴望共享中欧班列带来的发展机遇，进一步密切与中国的经贸关系，这对我们的未来发展非常重要。”

在波兰靠近德国的边境小城斯武比采，依托中欧班列，MBB物流公司海外仓近年来不断扩大，目前自建仓库已达5万余平方米。从家居用品、机械零件，到电动滑板车、扫地机器人等高附加值电子产品，中国制造的优质产品一应俱全。

除了“运出去”，中欧班列还将海外产品“运进来”，促进中国与共建“一带一路”国家互惠共赢。

“我永远也忘不了那种自豪感！”成都机务段电力机车司机兰港激动地说：“我还是副司机的时候，就经常和师傅一起去购买一些进口食材，当知道这些都是我们自己驾驶的列车从国外运回来的时候，会感到非常自豪，也会对下次出现在我们餐桌上的食材充满期待。”

11月16日傍晚时分，武汉汉口火车站候车大厅内的旅客数量已经有所减少，但在候车厅的一侧，中欧班列进口商品（保税）店内依然顾客盈门。不少人是在等车闲逛的间隙，意外发现了这家“宝藏”商店。

来自比利时的焦糖饼干14.9元一袋、来自白俄罗斯的巧克力16.9元一块、来自德国的啤酒9.9元一听……很快，两位女士的购物篮已经几乎装满，要不是开车时间临近，她们还打算仔细研究一下这里的进口化妆品和护肤品。

“确实很受大家欢迎！”武汉汉口中欧班列进口商品项目总经理助理李文岩说，“店内的大多数商品都是由中欧班列和中亚班列带回，主要来自法国、意大利、德国等国家和地区，包括化妆品、母婴用品、轻奢用品等十几大类千余种商品。一些特色商品走量很快，货架上每天要补货多次，日均销售额达到10万元左右。”

11月18日，义乌中欧班列迎来开行十周年。一趟满载110个标准箱日用百货、汽车配件、机械设备等出口货物的中欧班列从铁路义乌西站驶出，驶往逾万公里外的西班牙马德里。

群山之下，龙门吊巍峨挺拔，铁道线绵延万里。集装箱旁、货车上、吊车下，职工们驻足凝视着从义乌开往马德里的X8020次列车。“我见证了几乎整个义乌中欧班列的发展历程。”义乌海关关员郑昕激动地说。一间简陋的仅能容下两人的小铁皮房、单一的“义乌—马德里”线路以及不定期开行的班列，这是郑昕刚来到海关工作时候的情景。近年来，郑昕望着每日川流不息的班列驶入驶出义乌铁路西站，听着火车的轰鸣声，不禁心生一股自豪感。

“一开始，班列运输的商品只是西班牙红酒、橄榄油等，现在，运输商品从取暖物资、日用百货等小商品，到汽车及配件、光伏产品，再到手机、机械设备等高科技产品，品类多达上万种。”郑昕对笔者说。

义乌实现了从小商品制造到“买卖全球”，从露天市场到“世界超市”，据义乌市市场发展委相关工作人员介绍，目前，义乌与全球230多个国家和地区保持着贸易往来，每年吸引近60万人次外商前来洽谈。截至2024年10月，义乌中欧班列进出口货物品类达到26个大类近5万种商品。

货品种类日益丰富，产品供给持续优化，中欧班列真正实现了物畅其流。

从繁琐到便捷

服务能力提质升级

近年来，中欧班列在越开越多、运载货品越来越丰富的同时，还不断提升服务水平，提高运行效率。

沿着中欧班列的轨迹，笔者来到了武汉局集团公司95306货运物流服务中心。物流服务中心内，大屏幕上实时滚动着海量数据，货物运输轨迹、车辆调度信息、仓储余量等一目了然。

“就像买客运火车票一样，企业可以线上预订让货物乘坐哪一班货车发走。我们会快速准确受理中欧班列需求，高效协同营业站装车制单发运，为中欧班列客户提供高效便捷的一站式服务。”货运部副主任胡建新说。

在武汉，有一家主营电子产品出口企业的林老板。以往，林老板通过中欧班列发货时，总是要面对货物申报流程繁琐、信息传递不及时等问题。

“我感受到了95306数字平台带来的便利，以往要去线下办理货物申报手续，申报流程繁琐且效率低。现在，只需要在95306平台申报，货物信息1小时之内就可以受理，24小时之内就能将货物发出，而以前，这个过程至少需要3至5天。”林老板高兴地说。

“今年，开行了全程时刻表中欧班列，我们的工作更有规律了。” 武汉局集团公司武昌南机务段机车司机张书拉说，以前中欧班列是不定期、不定时开行。如今，引入全程时刻表后，中欧班列实现了类似客运列车的准点运行。无论是在国内还是沿线各国，固定的车次、线路、班期及运行时间大幅提升了运行效率。

班列开行，需要多方协作，合力共为。

上海局集团公司牵头建立路内、铁海、路地分工协作机制，打造衔接紧密、运作高效的多式联运体系，畅通班列通道。此外，上海局集团公司联合当地海关，在义乌西物流基地内设立7万平方米的海关监管场所，新增海关查验平台28个，设置中欧、中亚等班列服务专窗，为出口企业提供查验、放行、核销、结关等一站式通关服务，确保班列货物在国内段实现“一关通”。

中欧班列的开行离不开推进高水平制度型开放的不懈努力。海关、铁路部门积极协作，研发投用95306数字口岸系统，大幅提升口岸通关效率和便利化水平；铺画“每日一班”跨里海中欧班列图定线路，扩大全程时刻表中欧班列开行规模；推动中欧班列、中老铁路密切合作……中欧班列仍在不断升级，助推高水平对外开放走深走实。

国铁集团相关负责人表示，中欧班列开行以来，保持安全稳定畅通运行，开创了亚欧国际运输新格局，搭建了沿线经贸合作新平台，有力保障了国际产业链供应链稳定，为世界经济发展注入新动力。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经