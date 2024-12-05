原标题：成为新一轮第一批国家重点“小巨人”企业，趣链科技凭何万里挑一？

12月4日，浙江省财政厅、浙江省经济和信息化厅公布了新一轮第一批国家重点“小巨人”企业支持名单，杭州趣链科技有限公司成功入围。

专精特新重点“小巨人”企业是从专精特新“小巨人”中再根据一定条件筛选出来的佼佼者。趣链科技创始人兼首席执行官李伟表示，此次入选是企业发展的重要里程碑。据了解，趣链科技于2023年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，今年荣升为新一轮第一批国家重点“小巨人”企业，体现了企业在走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路上的杰出表现。

作为区块链行业的领跑者，趣链科技深耕专业技术研发，目前已申请区块链相关专利近1000件，软著作权近200项。在筑牢核心技术底座的基础上，企业逐步拓展顶层应用，将业务场景精细分类，打造了覆盖智慧城市、数字金融、数字法治、能源转型、数字“双碳”及智能制造等多个数字化转型领域的解决方案，为行业打造200余项标杆案例。

2024年，企业瞄准数据要素赛道，将区块链技术深入应用于企业数据资产化、公共数据授权等领域。例如，在企业数据资产化方面，趣链科技助力咸宁高投集团完成咸宁市首例数据资产“登记+入表+上架”， 在具体项目中，与数据企业、律师事务所、会计师事务所等共同打造了“金融业务风险分析预警模型”，帮助金融机构全面评估融资申请企业的信用状况和经营能力，为金融风险识别提供了可靠的数据支撑。在公共数据授权方面，趣链科技助力搭建河南省公共数据授权运营平台。作为全省公共数据运营服务的统一平台，该平台面向数据供应方、需求方、运营方、监管方提供多方数据安全共享、融通计算与开发，实现19个行业公共数据产品开发、社会化应用和市场化流通等功能，归集数据超20亿条。

除了在产品应用上不停创新，趣链科技“产、学、研、用”的产业全链路生态布局也独具一格。2024年，趣链科技以新投产使用的区块链与数据要素产业园为依托，进一步扩大行业“朋友圈”。值得一提的是，有60多所高校在“朋友圈”里十分活跃。趣链科技与这些高校建立起合作，通过共建产业创新基地、孵化国家科研课题、打造尖端实训项目等方式，助力培养特色行业人才。例如，企业与东华大学计算机科学与技术学院建立了区块链与数字资产技术联合研发中心，联合编写了区块链与数据要素相关教材。

“企业想走得远，需要全面的管理和长久的投入。”李伟谈及，此次入选，是对已有成果的莫大肯定和支持，也坚定了趣链未来攻坚新技术、拓展新应用、孕育新生态的信心。

迈入专精特新发展道路的全新阶段，李伟表示，趣链科技将继续肩负民族科技企业的先锋使命，发挥重点“小巨人”企业的示范引领作用，以更高的标准推动技术进步和产业升级，为推动数字经济高质量发展贡献更大力量。（记者 许伊雯）

(责编：曹淼、李源)

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