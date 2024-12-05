原标题：快舟一号甲“升级版”首飞成功

科技日报北京12月4日电 （记者付毅飞）4日12时46分，在西昌卫星发射中心，快舟一号甲固体运载火箭“升级版”首次发射升空，将海哨一号卫星（中科卫星08星）送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

海哨一号卫星是一颗SAR（合成孔径雷达）载荷遥感卫星，可实现星上成像和海洋动力信息反演与提取，具有广阔的应用场景。

执行此次任务的快舟一号甲火箭“升级版”，是中国航天科工集团九院所属火箭公司研制的小型固体运载火箭，采用了高载荷比优化、去任务化、落区控制、在线变参等技术。相比普通快舟一号甲火箭，“升级版”运载能力更强、可靠性更高、使用性能更优，近地轨道运载能力由300公斤提升至450公斤，整流罩直径由1.4米提升至1.8米，能够为商业发射任务提供更好的适应性、灵活性和便捷性。

本次任务是快舟一号甲火箭的第28次飞行，也是快舟系列运载火箭第34次飞行。

(责编：罗知之、陈键)

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