何 亮

原标题：“钢铁驼队”奏响丝路新乐章

新丝路上“驼铃声”，奏响高质量共建“一带一路”的时代乐章。

德国时间12月3日，从重庆团结村站开出的X8083次中欧班列，顺利抵达德国杜伊斯堡。至此，中欧班列跑出开行新纪录，累计开行10万列。这标志着中欧班列这条连接东西的“钢铁驼队”从此迈上了一个新台阶。

安全稳定运行10余年来，中欧班列累计发送货物超1100万标箱，通达欧洲25个国家227个城市、亚洲11个国家超100个城市。

架起联通中欧新“桥梁”

随着中欧班列的开行，越来越多“中国好货”以更快速度、更低运价走出国门，也为外国客商进入中国开辟了新通道。国铁集团货运部负责人介绍，在效率高、线路广和全天候的优势下，中欧班列搭建起一条联通中国与欧洲的“桥梁”。

开行10余年来，中欧班列不断跑出“加速度”，开行万列所需时间从最初的90个月缩短为6个月。通道网络不断扩充，中欧班列运输的货物品类也在持续丰富。从开行初期的笔记本电脑、打印机等IT产品，逐步扩大到汽车及配件、机械设备、化工品等53大类5万余种，高科技、高附加值货品占比逐年提升。

与此同时，中欧班列的辐射效应日益凸显，成为畅通亚欧贸易的“稳定器”。

在德国杜伊斯堡港，中欧班列催生了许多新的物流、工业、商贸中心以及产业园区，吸引上百家物流企业落户，为当地民众创造了2万多个就业机会。

“在众多运输方式中，中欧班列是一个最佳方案，越来越多欧洲客户开始选择这条运输路线。”荷兰新丝路物流公司战略专家汉诺·雷泽说，相较成本高昂的空运和运输时间更长的海运，中欧班列的稳定运行让欧洲企业看到了更多机遇。

加强便利贸易新探索

畅通贸易往来，是中欧班列开行的初衷之一。海关总署和国铁集团不遗余力进行通关便利化创新，尽可能缩短交货时间并降低物流成本。

2015年1月，95306国际联运需求自动化办理功能上线，改变了中欧班列传统电报申请和电报商定模式，将办理时间从7天至10天压缩到最快半天；2020年7月，95306“数字口岸”系统全面投入使用，取消了人工申报和纸质单据，口岸便利化程度和通关效率显著提升；2024年10月，95306国际多式联运功能正式上线，实现全程物流一次承运、海关监管一单贯通。

“货走到哪儿了，几天能到，95306客户端一目了然。”湖北凯润多式联运有限公司负责人杨耀坤告诉科技日报记者，以前，发送货物要到车站货运营业厅窗口办理，各种手续跑下来得一周时间。现在有了95306，所有手续网上办理，印章就用电子签名，省时省力。

国铁集团货运部负责人介绍，铁路与海关部门加强对接，研发投用95306数字口岸系统，推广铁路快速通关业务模式，并积极应用北斗卫星定位、5G等新技术，创新研发电子施封锁，保障中欧班列安全稳定运行。

寻找互利共赢新机遇

中欧班列的稳定开行，为沿线区域物流、产业、商贸发展提供了新机遇。

近几年，来自欧洲的机电产品、医疗器械、居家日化品等“乘坐”中欧班列源源不断来到中国。在湖北汉口火车站候车厅的中欧班列进口商品（保税）店内，来自法国、意大利、俄罗斯等国家和地区的千余种商品琳琅满目，该店日销售额达到10万元左右。

如今，越来越多的商品通过中欧班列实现首次过境、首次出口、首次进口，国际冷链专列、新能源汽车专列、跨境电商专列等相继开行。

在中铁集装箱运输有限责任公司上海分公司国际联运部副经理张伟看来，中欧班列搭建了沿线经贸合作新平台，以班列带动运输、贸易、通关一体化，以通道促贸易，以贸易促产业，让更多国家和地区共享开放红利。

(责编：罗知之、陈键)

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