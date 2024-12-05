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长沙有色院：

新版自研灾害监测雷达系统投用

2024年12月05日09:01 | 来源：科技日报
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原标题：新版自研灾害监测雷达系统投用

科技日报讯 （记者滕继濮 实习记者夏天一 通讯员朱洁霞）12月3日，记者从长沙有色冶金设计研究院有限公司（以下简称“长沙有色院”）获悉，由该院自主研发的“Online SAR工程灾害智能监测雷达系统”2.0版在中州铝业尾矿坝、贵州白马山特大型地质灾害体成功应用。

据公司总工程师朱建国介绍，“Online SAR工程灾害智能监测雷达系统”是该院自主研发的智能化圆弧式地基合成孔径干涉雷达系统，此前的1.0版已在喜马拉雅山区冰川及滑坡灾害监测等项目上应用。

据了解，为适应市场变化需求，长沙有色院对系统进行了升级改造。升级改造后的2.0版在界面设计、外观设计、功能完善性、硬件稳定性等方面实现了优化，系统运行速度及效率大幅提升。新版系统通过固定点雷达定时扫描，能够对整个坝体进行全面、实时监测，准确反映坝体整体的变形情况，有助于提升坝体的监测精度以及尾矿库的安全运行保障能力，为企业安全生产提供有力支撑。

(责编：罗知之、陈键)
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