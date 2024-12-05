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化学实验“浪漫”呈现

——揭秘科普创作者高质量作品流量密码

杨 雪
2024年12月05日09:02 | 来源：科技日报
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原标题：化学实验“浪漫”呈现

“抬头望向星空，看它们如何为你闪耀。”近日，抖音科普账号“难晴雨”的一个结合了化学知识和美学的科普短视频被网友围观，画面浪漫、内容丰富，总共收获600多万点赞。这种美感式的创新表达之下，评论区也热闹起来，精彩留言背后是人们被点燃的对化学知识的兴趣。

当前，实验类短视频十分受欢迎。《2024抖音自然科学数据报告》显示，过去一年，实验类短视频播放量超346亿，获得点赞4.63亿，超过8831万人次选择分享。抖音科普账号“戴博士实验室”创作者在《报告》发布时分享说，自己前不久去给小学二年级的小朋友上化学课，现场孩子们的提问非常专业，“是关于氧化剂氧化性强弱的问题，理论上要到高中才会接触，一问才知道他们平时就喜欢看化学实验的短视频，知识面已经很广了。”

据悉，截至2024年11月，抖音上共有17.4万化学实验相关视频，累计收获70亿次播放。目前最受欢迎的化学实验短视频作品，是“难晴雨”10月10日发布的《星辰——抬头望向星空，看它们如何为你闪耀》，利用氢氧化钠和氯化钴产生的氢氧化钴沉淀反应来阐释“星辰”，已收获630万个点赞。

“一共拍了7次，才有一条成功的。”“难晴雨”创作者接受采访时表示，作为药学专业的大一学生，拍实验短视频会有一些优势条件。不过，没有团队、没有经费的他，能坚持一直拍摄、更新，主要还是因为兴趣。

“难晴雨”创作者觉得，拍化学实验短视频就是要创意，能想到别人想不到的，因为类似的实验视频很多，会让人觉得枯燥。他的粉丝基本都是26岁以下的年轻人，经常能收到许多来自初中生的提问。对于怎么学好化学、制备某化合物的方程式怎么写、做实验的时候为什么出错了这样的问题，他都会认真回复。

如果说“难晴雨”的化学实验短视频充满浪漫主义色彩，那抖音科普账号“纸板房车”则营造了满满的电影感。在杭州电子科技大学读计算机专业的“纸板房车”创作者，对未能学化学抱有遗憾，于是通过化学实验短视频创作来坚持这份热爱。因为，当初令他喜欢上化学的，就是平台上看到的那些有趣实验。

“高中化学老师已经关注我了，然后把我的视频作为云课件播放给现在的学生看，来激发学弟学妹们对化学的兴趣。”“纸板房车”创作者说，目前做实验短视频是一个精神层面的重要寄托。每当在粉丝群里看到积极的化学知识交流氛围，就觉得能影响更多人培养化学爱好是特别有意义的事。

“纸板房车”创作者计划至少大学期间都要坚持做化学实验短视频，也一直在思考如何持续创新。“化学类博主应该抛去死板的教科书文化，抛去数学上、文字上的东西。应该加一点审美元素，用艺术的心态来做视频。”他说，他试图通过化学实验来创造艺术。

对化学实验美感的追求，似乎是当下创作者们的共识。作为沈阳化工大学的博士生，抖音科普账号“六氯环己烷”的创作者从2019年开始在抖音上分享化学实验，最近的视频风格也在向“好看”转变。今年4月，他的鲁米诺荧光实验短视频一经发布就收获1000多个点赞，令他决定转型。

“六氯环己烷”创作者自己近期最满意的一个短视频，是将硫粉和锌粉混合均匀插入镁条点燃后绽放出流星般的烟花，也被他称为“硫锌反应”。不过，这些“好看”的化学小实验，其实与他博士在读的化学专业几乎没有相关性，但有科普价值。“浪漫的实验能引起人们对化学的兴趣，导师也赞同我拍这些视频。”他说。

据了解，抖音平台上还有很多分享化学实验的创作者，他们当中有教师也有学生，而且学生居多。这些“化学课代表”，在创作短视频的过程中把枯燥的化学知识用美学翻译出来，拉近了大众与化学之间的距离，特别是引起了很多青少年对学习化学的兴趣。很多好的化学实验短视频被学校教师用来做云课件。

(责编：罗知之、陈键)
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