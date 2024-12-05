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2027年夏季北极可能出现“无冰日”

2024年12月05日09:03 | 来源：科技日报
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原标题：2027年夏季北极可能出现“无冰日”

科技日报北京12月4日电 （记者张佳欣）据3日《自然·通讯》杂志报道，一个国际研究团队的最新研究发现，到2027年夏天，北极或将出现有记录以来首次所有海冰几乎都融化的情况。

北极海冰正以每年超过12%的速度消失。而当北冰洋海冰面积少于100万平方公里时，即可视为北冰洋无冰。

团队此次用300多个计算机模拟的结果估算发现，北冰洋最早的无冰日可能在未来3年内出现。

团队发现，一系列极端天气事件可能在短时间内融化200万平方公里或更多的海冰。异常温暖的秋季首先会让海冰融化，随后是温暖的北极冬季和春季，阻碍海冰形成。当北极连续三年或更长时间出现这种极端升温时，第一个无冰日可能将在北极夏季末出现。

这种温暖的年份已经出现了。2022年3月，北极部分地区的气温比平均水平高出约28℃，北极点周边地区几乎开始融化。随着气候变化，这些天气事件的发生频率和强度只会增加。

海冰通过反射阳光来减缓北极变暖。随着冰层减少，颜色更深的海水会吸收更多太阳热量，进一步加剧北极乃至全球的升温。此外，北极变暖可能改变风力和洋流模式，导致世界各地极端天气事件频发。

(责编：罗知之、陈键)
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