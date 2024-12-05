人民网记者 乔雪峰

每年11月起，福建省三明市尤溪县的特产管前金柑陆续进入成熟期。清晨，在管前镇真地村的金柑种植园，果农们背着竹篓穿梭在果园中，采摘成熟的金黄色小果。“今年，我家种植了金柑树3000多株，预计产值达100多万元。”果农王作炳兴奋地说。

由于种植金柑历史悠久，尤溪县被誉为“中国金柑之乡”。近年来，当地大力推进农村公路建设，不仅解决了农民“出行难”问题，还促进了农村经济的发展，带动了农民增收致富。在交通物流的助力下，金柑成为当地富民兴村的“黄金产业”。

近年来，我国“四好农村路”建设成效显著，农民群众获得感、幸福感、安全感不断增强，农村公路成为老百姓家门口的致富路、幸福路、连心路、振兴路。“四好农村路”建设为农村特别是贫困地区带去了人气、财气，也为党在基层凝聚了民心。

交通运输部副部长李扬表示，我国各族人民逢山开路、遇水架桥、攻坚克难，持续推动农村公路高质量发展，取得了历史性成就，走出了一条符合我国国情、因地制宜、切实可行的农村公路发展道路，并为全球减贫事业贡献了中国智慧、提供了中国方案。

十年来，我国以“建好”为基础，加快织密通村畅乡的农村公路网络，新改建农村公路250万公里，形成了一条县道沟通城乡、乡道往来交织、村道抵田连户的农村交通基础设施网络；以“管好”为手段，加快建立规范高效的农村公路治理体系，农村公路“路长制”全面推行；以“护好”为保障，加快健全适用多元的农村公路管养体制，农村公路优良中等路率提升超过10个百分点；以“运营好”为目的，加快完善便利均衡的农村交通运输服务体系，有力推动城乡要素平等交换和公共资源均衡配置。

十年来，我国调动各方资源，形成发展合力，持续推进农村公路高质量发展；中央累计在农村公路领域投入车辆购置税资金7461亿元，重点用于贫困地区，全国累计完成农村公路固定资产投资4.3万亿元；遴选了167个管理养护体制改革试点单位进行改革探索，形成可复制可推广的好经验；把“四好农村路”发展主动融入农村地区的产业、物流、环境、特色经济大生态体系中，服务支撑乡村全面振兴。

“我国坚持围绕中心、服务大局，充分发挥农村公路的先行作用，不断加快贫困地区交通发展。”交通运输部综合规划司负责人侯振兴表示，2014年以来贫困地区新改建农村公路超过140万公里，新增超过四万五千个乡镇和建制村通客车，2019年实现具备条件的乡镇和建制村通硬化路，2020年实现具备条件的乡镇和建制村全部通客车，兑现了小康路上不让任何一个地方因为交通而掉队的承诺。

经过多年努力，我国搭建了通村畅乡、连片成网的农村交通基础设施网络，构建了普惠公平的农村运输服务体系，农民出行从“走得了”到“走得好”，农村物流从“运得出”到“运得畅”。农村地区“行路难”的问题得到历史性解决。

交通变迁，带给乡村的不仅仅是外在的变化。一条条民生路、产业路、旅游路，打开了乡村对外发展的大门，让农村更好地融入国内经济循环，促进了农民农村共同富裕、推动我国乡村全面振兴、加快农业农村现代化步伐。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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