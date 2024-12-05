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特大型航空货场如何“智”造

2024年12月05日09:04 | 来源：科技日报
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原标题：特大型航空货场如何“智”造

◎本报记者 孙 越 通讯员 李 健 芦 文

11月28日，科技日报记者在河南郑州新郑国际机场看到，机场三期北货运区正忙碌着装卸货物。自2020年开工起，北货运区工程就与一个词密不可分——“智慧建造”。

该工程是全国首个“空铁联运”综合性货物集散中心，开创性地推行全新机场建造模式——民航+非民航工程总承包（EPC）模式，即将土建施工及场道施工、目视助航施工等专业施工进行整合。该项目由中建三局集团有限公司（以下简称“中建三局”）作为牵头单位进行统筹和管理，成为全国首个机场领域全专业EPC工程。

时任项目经理宋琦告诉记者：“这是一种全新建造模式，在建设方面没有完整的经验可以借鉴。在设计上，我们采用集成式国际货运站工艺设计技术，16个功能区、4个集装设备站台区、3个货车站台区等所包含的流程环节均在货运站内完成，功能集约，货物流转高效，方便监管。可以说，这是一种‘智慧建造’模式。”

“智慧建造”的一个关键词是“数字化”。中建三局团队应用数字模拟技术，实现1200万立方米土方平衡和100万延米不同类型的市政管网高效施工；运用激光整平技术，实现10万平方米室内重载地坪高精度施工；应用可移动装配式临时围界技术，通过定型化加工制作、轨道快速滑动安拆等措施，确保3600米临时围界高速周转，实现飞行区不停航施工。

“智慧建造”的另一个关键词是“信息化管理”。中建三局中原公司总工程师方园举例说，项目采用模块化立体货架升降式转运车（ETV）存取系统，可以提高货物中转、存储、提取效率；创新应用纤维织物空气分布系统，确保冷链中心制冷均衡，对大面积的多点温度、湿度、二氧化碳含量、空气清洁度、供电电压电流等各项参数情况进行监测记录，保证冷链产品储存、运输环境的安全。

此外，中建三局还联合南京禄口国际机场空港科技有限公司研发基于5G射频识别的无人自动导向车（AGV）智能规划导航以及基于物联网的货站作业管理、一体化视频监控物流信息等系统，实现对货场物流更加智慧、精准的分析研判，大幅提升货物转运效率。

“我们将成果进行总结，形成《基于EPC模式的特大型智慧航空货场建造及运维关键技术》，可为全国智慧航空货运发展提供可复制、可推广的经验。”方园说。

(责编：罗知之、陈键)
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