特大型航空货场如何“智”造
◎本报记者 孙 越 通讯员 李 健 芦 文
11月28日，科技日报记者在河南郑州新郑国际机场看到，机场三期北货运区正忙碌着装卸货物。自2020年开工起，北货运区工程就与一个词密不可分——“智慧建造”。
该工程是全国首个“空铁联运”综合性货物集散中心，开创性地推行全新机场建造模式——民航+非民航工程总承包（EPC）模式，即将土建施工及场道施工、目视助航施工等专业施工进行整合。该项目由中建三局集团有限公司（以下简称“中建三局”）作为牵头单位进行统筹和管理，成为全国首个机场领域全专业EPC工程。
时任项目经理宋琦告诉记者：“这是一种全新建造模式，在建设方面没有完整的经验可以借鉴。在设计上，我们采用集成式国际货运站工艺设计技术，16个功能区、4个集装设备站台区、3个货车站台区等所包含的流程环节均在货运站内完成，功能集约，货物流转高效，方便监管。可以说，这是一种‘智慧建造’模式。”
“智慧建造”的一个关键词是“数字化”。中建三局团队应用数字模拟技术，实现1200万立方米土方平衡和100万延米不同类型的市政管网高效施工；运用激光整平技术，实现10万平方米室内重载地坪高精度施工；应用可移动装配式临时围界技术，通过定型化加工制作、轨道快速滑动安拆等措施，确保3600米临时围界高速周转，实现飞行区不停航施工。
“智慧建造”的另一个关键词是“信息化管理”。中建三局中原公司总工程师方园举例说，项目采用模块化立体货架升降式转运车（ETV）存取系统，可以提高货物中转、存储、提取效率；创新应用纤维织物空气分布系统，确保冷链中心制冷均衡，对大面积的多点温度、湿度、二氧化碳含量、空气清洁度、供电电压电流等各项参数情况进行监测记录，保证冷链产品储存、运输环境的安全。
此外，中建三局还联合南京禄口国际机场空港科技有限公司研发基于5G射频识别的无人自动导向车（AGV）智能规划导航以及基于物联网的货站作业管理、一体化视频监控物流信息等系统，实现对货场物流更加智慧、精准的分析研判，大幅提升货物转运效率。
“我们将成果进行总结，形成《基于EPC模式的特大型智慧航空货场建造及运维关键技术》，可为全国智慧航空货运发展提供可复制、可推广的经验。”方园说。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 守护“清水北上” “经济+生态”效益双显现
- “我初到泵站，看着那一抹蓝，像天空一样明亮，像流水一样清澈……”南水北调宝应站值班长陈娅谈起第一次来到南水北调宝应站泵站的场景记忆犹新，“能够见证南水北调宝应站从第一次开机排涝到‘远程集控、少人值守’，这是一种幸福、一种缘分，同时也是一份重大责任。” 南水北调宝应泵站工程位于江苏省扬州市宝应县境内，是南水北调工程第一个开工、第一个完工、第一个发挥工程效益的泵站。…
- 评论
- 关注