人民网记者 栗翘楚

11月30日，一列搭载着电子产品等高货值商品的中欧班列由广州东部公铁联运枢纽（增城西站）开出，将经由霍尔果斯口岸出境，途经哈萨克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚等国家，跨越里海、黑海，最终抵达捷克布拉格，标志着广州首趟“跨两海”南通道中欧班列正式开通运行。

作为我国大陆拥有海岸线最长的省份，广东省为何要发展中欧班列？

从2021年起，海运就因港口堵塞遇到成本上涨的情况，去年以来不断升级的“红海危机”更让海运运费飙升。“广东制造的家电、汽车等机电产品在欧洲、中亚等地有很强的竞争力。中欧班列凭借全天候、大运量、安全畅通等优势，深受国内外客户青睐。”广东广物国际物流投资发展有限公司班列运营部部长陈少烽说。

“中欧班列相较于空运和海运有明显优势，受到‘出海’企业的青睐。”广州某货运代理公司负责人表示，“在速度上，以前我们的货物通过海运出口到中亚、欧洲要40多天，现在通过中欧班列两周左右就能运达；在价格上，铁路运输价格较空运也更为便宜。”

近年来，国际铁路联运（中欧班列）、海铁联运、公铁联运、公水联运等多式联运模式在货运总量中的占比持续攀升。在促进多种运输方式有效衔接、打通区域市场、促进规则统一、加快运贸一体化等方面效果明显，不仅提高了资源配置效率，也为全国统一大市场建设起到了推动作用。

增值税发票数据显示，今年前三季度，交通运输物流业销售收入同比增长10%，特别是多式联运和运输代理、邮政快递业同比分别增长33.5%和11.3%，省际间贸易的畅通，显示出全国统一大市场建设稳步推进，成效凸显。

北京市社会科学院城市问题研究所研究员包路林表示，随着中欧班列的辐射范围越来越广，日益织密的网络通道弥补了内陆城市与国际市场联系不足的问题，促进了很多内陆城市“口岸化”，带动形成了很多陆港型城市，同沿海地区一样成为自由贸易和全球产业分工协作的前沿。一些内陆城市通过中欧班列的开通运行，成为国际物流的重要节点，大大提升了经济地位和国际影响力。

2018年12月，中央经济工作会议将5G、工业互联网、大数据中心建设等明确为新型基础设施建设，即“新基建”。数字经济背景下，建设全国统一大市场除需要有形的、实体类基础设施外，也需要包括标准、制度、体系、知识产权等在内的无形的、非实体类基础设施。

今年10月1日，《全国一体化政务服务平台一网通办基本要求》国家标准正式实施。依托全国一体化政务服务平台，相关标准明确了事项管理、服务优化、服务渠道、服务流程、公共支撑、安全保障等方面的要求，助推更多领域更大范围实现政务服务“高效办成一件事”，提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。

11月30日，上海、江苏、浙江、安徽三省一市数据管理部门共同宣布，建立长三角数据专题合作机制，首次明确加快推进长三角在数据领域的一体化。

南京审计大学经济学院教授孙文杰表示，数字基础设施借助于数字平台和大数据中心，提高了技术和劳动力要素跨区域、跨部门的互联互通程度，增强了技术和劳动力跨区域共享效应，推动全国统一大市场建设。数字技术通过“数据化－信息共享－资源优化”的逻辑，提高了上下游产业链之间的信息共享程度，促进了劳动力、知识等要素的高效高质流动。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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