人民网记者 许维娜

广袤无垠的戈壁上，一排排太阳能发电板向阳矗立，汇聚成一片壮观的“海洋”，这是新疆维吾尔自治区呈现出的绿色转型新图景。

从深入推动煤电产业实现清洁高效利用，到大力促进可再生能源的规模化发展；从着眼于发展新型储能，到全力建设并完善电网通道……作为全国能源资源战略保障基地的新疆，正积极探寻转型发展之道。

如今，天山南北广袤的沙漠和戈壁滩上，风车的巨翼不停旋动，光伏板如严整的方阵般排列，蔚为壮观。

新疆维吾尔自治区发展改革委新能源和可再生能源处相关负责人介绍，今年前三季度，新疆新增新能源装机规模1998.5万千瓦，新增规模位居全国第一。截至10月下旬，新疆新能源装机规模已突破8400万千瓦，新能源装机占电力总装机比重超过一半。

一组数据，不仅生动展现了地方能源绿色转型的扎实实践，更清晰映射出我国新能源产业朝着纵深方向持续迈进的宏大趋势。

记者注意到，当前，新能源产业已经成为我国具备全球竞争力的优势产业，发展潜力巨大，市场前景广阔。

以新能源汽车为例，国家发展改革委此前发布数据显示，2023年，中国新能源汽车产销量占全球比重超过60%，产销量连续9年位居全球第一。中国汽车工业协会发布数据显示，今年1至10月，我国新能源汽车产销分别完成977.9万辆和975万辆，同比分别增长33%和33.9%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的近40%。11月14日，我国新能源汽车年产量首破1000万辆。

一个个具有里程碑意义的突破，不仅有力地推动了实体经济向绿色低碳发展转型，也为我国的高质量发展注入了新的活力。

在重庆某智慧工厂，超1000台智能化设备和超3000台机器人协同合作，实现关键工序100%自动化，借助智能化生产一分钟可下线两台新能源汽车；而陕西西安某电池工厂1.7万平方米的无尘车间里，智能搬运机器人来回穿梭、机械臂灵活起落，经数字化、智能化技改升级，平均0.8秒就能下线一片太阳能电池。

如今，一系列创新技术，诸如 5G、机器人、人工智能、物联网等，正于全国多个地区落地应用。它们不仅刷新生产场景、提高生产效率，也实现了中国制造到中国智造的华丽蜕变。

工业和信息化部统计数据显示，截至目前，我国已累计培育国家级智能制造示范工厂421家，建成省级智能工厂万余家，“灯塔工厂”总数已达72家，占全球42%。

业界专家表示，我国在新能源核心技术的研发领域实现了重大突破。例如，高效硅基光伏电池、大功率风电叶片以及固态电池等尖端技术，已经达到了国际先进水平。这些成就不仅保障了产业链的自主可控，更推动了产业链的整体升级。

记者了解到，近年来，河南把新能源汽车纳入重点培育的范畴，其涵盖7个万亿级先进制造业集群以及28条重点产业链。截至目前，当地已经汇聚了17家整车生产企业、600余家规模以上汽车零部件企业，基本构建起了从原材料到核心零部件，再到整车、配套设备乃至物联网的完整产业链条。

无独有偶，广西南宁市在新能源产业发展方面也成果颇丰。该市成功引进多家新能源电池“链主”企业，充分发挥这些“链主”企业的虹吸效应，吸引带动了一批电池产业链上下游企业接连落地。记者从南宁市政府官网了解到，2023年，南宁新能源电池产业实现工业产值同比增长超2000%，预计2024年产值增长超40%。

“随着新能源电池相关项目陆续建设投产，全市电池及配套产业将进一步聚链成势。”南宁市工业和信息化局副局长文剑昭表示。

另有业内专家建议，全球新能源产业前景广阔，但确保开放条件下的能源安全是其重要命题，应在保障能源安全前提下推进国际合作，借共建“一带一路”完善产业链布局，构筑产业竞争优势。（实习生孙晨子对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、高雷)

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