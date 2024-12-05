11月份中国公路物流运价指数为104.6点
2024年12月05日09:05 | 来源：证券日报
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原标题：11月份中国公路物流运价指数为104.6点
12月4日，中国物流与采购联合会和林安物流集团联合发布调查数据显示，11月份，中国公路物流运价指数为104.6点，比10月份回落0.48%，比去年同期回升0.75%。从周指数看，第二、三、五周运价指数环比回落，第一、四周运价指数环比回升。
中国物流信息中心分析师高帅在接受《证券日报》记者采访时表示，综合来看，11月份经济运行向好态势巩固，存量和增量政策持续发力显效，生产消费扩张态势得以延续，拉动市场需求持续恢复，同时国内市场改善带动企业和个体司机出工意愿增强，运力供给同步增长。在此基础上，市场供需相较于前期更为活跃，推动公路市场价格灵活调整更好适应市场，运价指数虽有小幅回落，但仍维持在年内较高位，同比继续保持小幅增长。分区域看，九大区域运价指数均有所回调。
分车型指数看，各车型指数环比小幅回落，同比去年涨跌互现。以大宗商品及区域运输为主的整车指数为105点，比10月份回落0.47%，比去年同期回升1.01%。零担指数中，零担轻货指数为102.8点，比10月份回落0.58%，比去年同期回落0.50%；零担重货指数为105点，比10月份回落0.41%，比去年同期回升1.14%。
中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东在接受《证券日报》记者采访时表示，推动公路物流提质增效，有效降低全社会物流成本，需要聚焦堵点卡点推进多式联运，推进交通物流数智化发展，构建统一开放的交通物流大市场。
从后期走势看，高帅表示，年末经济运行恢复态势基本稳定，积极信号进一步巩固，企业对后市预期稳定向好，预计年末在全年生产目标推进和相关消费需求释放下，公路运输市场有望保持活跃运行态势，运价指数可能保持高位。
(责编：罗知之、陈键)
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