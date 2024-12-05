桂小笋

原标题：助推完善现代商贸流通体系 资本市场大有可为

日前，《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》发布，对今后一个时期推进现代商贸流通体系建设作出全面、系统部署。

笔者认为，建设联通内外、贯通城乡、对接产销、高效顺畅的现代商贸流通体系，资本市场大有可为。

首先，从直接融资角度看，企业上市能够募集大量资金，用于扩大经营规模、建设物流设施、提升技术水平、拓展市场渠道等。

现代商贸流通体系涵盖了物流、商贸、供应链管理等诸多领域。高效运转的体系能够加速商品与服务的流转，降低交易成本，促进生产与消费的精准对接，进而提升经济整体运行效率。资本市场的价值发现功能，能够引导社会资本向行业优质项目与企业集聚，激发创新活力，并催生新业态、新模式。

其次，借助资本市场，龙头企业可以通过并购重组进行整合，优化资源配置，提升行业集中度与整体竞争力。

从产业链不同细分环节的发展进程来看，现代商贸流通体系建设仍面临诸多挑战。例如，行业集中度相对较低，大量中小微企业分散在各个环节，规模效应难以充分发挥，抗风险能力较弱。此外，技术创新与信息化应用水平参差不齐，在数字化转型、智能化升级方面仍有较大提升空间。

当前，政策鼓励上市公司通过并购重组整合产业链上下游企业，这可以实现从生产、仓储、运输到销售等各个环节的无缝衔接，提高供应链的协同效率，降低成本。

最后，对于企业而言，要苦练内功，提升自身治理水平与盈利能力，加强财务管理与信息披露，树立良好的市场形象，并积极拥抱资本市场，制定科学合理的融资与发展战略，充分利用资本市场实现跨越式发展。

资本市场具有强大的资源配置功能与资金汇聚能力，无疑是推动现代商贸流通体系建设、实现转型升级的关键引擎。让资本市场为现代商贸流通体系建设注入活力，既是推动流通业高质量发展的迫切需要，也是畅通国民经济循环、促进经济社会持续健康发展的必然要求。

(责编：罗知之、陈键)

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