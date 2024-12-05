人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

造船业景气度延续 船企纷纷表示在手订单饱满

2024年12月05日09:07 | 来源：证券日报
小字号

原标题：造船业景气度延续 船企纷纷表示在手订单饱满

造船业出口金额增长明显。12月3日，据上海海关统计数据，今年1月份到10月份，上海海关以加工贸易方式监管大型船舶出口金额455.6亿元，同比增长59.4%。另据早前数据，今年前三季度，上海市船舶出口金额526.5亿元，较去年同期增长114.9%。

12月4日，记者进一步从造船产业链相关企业及行业分析人士处获悉，造船业行情有望延续。商务部国际贸易经济合作研究院研究员田原表示，预计2024年至2034年间，世界各国对新造船舶的投资和需求都将大幅增长，我国船舶制造技术全球领先，具备承接世界所有主力船型的全谱系总装建造能力。

中国船舶对记者表示，公司发挥行业优势地位，紧扣市场脉搏，把握船舶工业高端化、智能化、绿色化的发展趋势，加强中高端船型批量化订单承接，公司目前在手订单饱满，排期已至2027年底，部分已到2028年。

11月底，中船防务在回复投资者提问时表示，截至2024年第三季度末，中船防务各厂区、各条生产线任务饱满，交船计划最远已排至2029年6月份。

另有产业链公司对记者称：“公司订单还不错，目前生产人员正三班倒进行生产作业。”

值得一提的是，在绿色船舶方面，“中国造”已获得大量全球订单。据上海海关数据，今年前三季度，我国承接了全球70%以上的绿色船舶订单，并实现了对主流船型的全覆盖。

巨丰投顾高级投资顾问丁臻宇对记者表示，绿色、智能是当前全球造船业的主要发展趋势，我国电池技术具有坚实的产业基础，有助于推动电动船舶和混合动力船舶的发展。

在行业高景气度背景下，关联企业正加快新技术布局，进一步夯实造船能力。

比如，在新能源船型布局方面，中国船舶对记者称，公司高度重视新能源领域布局，将着力加大科技创新投入力度，促进高水平科技自立自强，更好发挥公司在加快形成船舶新质生产力、增强发展新动能中的引领作用。公司将紧跟高端化、绿色化、智能化发展趋势，持续推进主建船型的绿色燃料方案、迭代升级和谱系拓展，引领行业发展。

同时，船舶制造产业链也正吸引越来越多企业布局。

12月1日晚，松发股份披露重大资产置换公告，拟收购恒力重工100%股权，后者系船舶制造企业。据松发股份在投资者互动平台上的回复消息，截至2024年10月17日，恒力重工船舶已确定排产新造船舶140艘，货值约108亿美元，船型包含散货船、VLCC、VLOC和集装箱船等。

12月2日晚，索辰科技公告称，拟8800万元收购麦思捷55%股权，拓展海洋与船舶工程领域。索辰科技表示，目前在船舶工程软件设计和仿真软件的市场中，国际大公司占据主导地位，不过，随着国家政策的支持和市场需求的增长，越来越多的本土企业开始重视研发设计类工业软件，尤其是在船舶等军工行业中的应用。

“船舶设计将继续向智能化、集成化和云端化方向发展，未来，随着技术的进一步发展和市场需求的变化，该行业有望迎来更多的创新和发展机遇。”索辰科技进一步表示，麦思捷在海洋船舶方向建立了稳定的销售网络和客户群体，并且在特种行业信息化领域有丰富项目经验和先进技术能力，能与公司形成互补。

展望未来，丁臻宇称，自2008年以来，全球造船业产能快速出清，行业集中度显著上升，目前全球船舶的平均船龄接近15年，“老龄化”严重，船舶更新需求叠加海运贸易需求持续加大，预计将带来可观的增量订单。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国新能源产业前景广阔 多地多举措释放绿色发展动能
　　广袤无垠的戈壁上，一排排太阳能发电板向阳矗立，汇聚成一片壮观的“海洋”，这是新疆维吾尔自治区呈现出的绿色转型新图景。 从深入推动煤电产业实现清洁高效利用，到大力促进可再生能源的规模化发展；从着眼于发展新型储能，到全力建设并完善电网通道……作为全国能源资源战略保障基地的新疆，正积极探寻转型发展之道。…
“硬联通”“软联通”并进 助力资源要素充分流动
　　11月30日，一列搭载着电子产品等高货值商品的中欧班列由广州东部公铁联运枢纽（增城西站）开出，将经由霍尔果斯口岸出境，途经哈萨克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚等国家，跨越里海、黑海，最终抵达捷克布拉格，标志着广州首趟“跨两海”南通道中欧班列正式开通运行。 作为我国大陆拥有海岸线最长的省份，广东省为何要发展中欧班列？ 从2021年起，海运就因港口堵塞遇到成本上涨的情况，去年以来不断升级的“红海危机”更让海运运费飙升。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部