原标题：造船业景气度延续 船企纷纷表示在手订单饱满

造船业出口金额增长明显。12月3日，据上海海关统计数据，今年1月份到10月份，上海海关以加工贸易方式监管大型船舶出口金额455.6亿元，同比增长59.4%。另据早前数据，今年前三季度，上海市船舶出口金额526.5亿元，较去年同期增长114.9%。

12月4日，记者进一步从造船产业链相关企业及行业分析人士处获悉，造船业行情有望延续。商务部国际贸易经济合作研究院研究员田原表示，预计2024年至2034年间，世界各国对新造船舶的投资和需求都将大幅增长，我国船舶制造技术全球领先，具备承接世界所有主力船型的全谱系总装建造能力。

中国船舶对记者表示，公司发挥行业优势地位，紧扣市场脉搏，把握船舶工业高端化、智能化、绿色化的发展趋势，加强中高端船型批量化订单承接，公司目前在手订单饱满，排期已至2027年底，部分已到2028年。

11月底，中船防务在回复投资者提问时表示，截至2024年第三季度末，中船防务各厂区、各条生产线任务饱满，交船计划最远已排至2029年6月份。

另有产业链公司对记者称：“公司订单还不错，目前生产人员正三班倒进行生产作业。”

值得一提的是，在绿色船舶方面，“中国造”已获得大量全球订单。据上海海关数据，今年前三季度，我国承接了全球70%以上的绿色船舶订单，并实现了对主流船型的全覆盖。

巨丰投顾高级投资顾问丁臻宇对记者表示，绿色、智能是当前全球造船业的主要发展趋势，我国电池技术具有坚实的产业基础，有助于推动电动船舶和混合动力船舶的发展。

在行业高景气度背景下，关联企业正加快新技术布局，进一步夯实造船能力。

比如，在新能源船型布局方面，中国船舶对记者称，公司高度重视新能源领域布局，将着力加大科技创新投入力度，促进高水平科技自立自强，更好发挥公司在加快形成船舶新质生产力、增强发展新动能中的引领作用。公司将紧跟高端化、绿色化、智能化发展趋势，持续推进主建船型的绿色燃料方案、迭代升级和谱系拓展，引领行业发展。

同时，船舶制造产业链也正吸引越来越多企业布局。

12月1日晚，松发股份披露重大资产置换公告，拟收购恒力重工100%股权，后者系船舶制造企业。据松发股份在投资者互动平台上的回复消息，截至2024年10月17日，恒力重工船舶已确定排产新造船舶140艘，货值约108亿美元，船型包含散货船、VLCC、VLOC和集装箱船等。

12月2日晚，索辰科技公告称，拟8800万元收购麦思捷55%股权，拓展海洋与船舶工程领域。索辰科技表示，目前在船舶工程软件设计和仿真软件的市场中，国际大公司占据主导地位，不过，随着国家政策的支持和市场需求的增长，越来越多的本土企业开始重视研发设计类工业软件，尤其是在船舶等军工行业中的应用。

“船舶设计将继续向智能化、集成化和云端化方向发展，未来，随着技术的进一步发展和市场需求的变化，该行业有望迎来更多的创新和发展机遇。”索辰科技进一步表示，麦思捷在海洋船舶方向建立了稳定的销售网络和客户群体，并且在特种行业信息化领域有丰富项目经验和先进技术能力，能与公司形成互补。

展望未来，丁臻宇称，自2008年以来，全球造船业产能快速出清，行业集中度显著上升，目前全球船舶的平均船龄接近15年，“老龄化”严重，船舶更新需求叠加海运贸易需求持续加大，预计将带来可观的增量订单。

(责编：罗知之、陈键)

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