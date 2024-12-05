原标题：券商试点“跨境理财通”正式展业 多家公司“首单”业务落地

历经一个月的筹备，券商试点的“跨境理财通”业务于12月4日正式拉开帷幕。据记者了解，多家首批试点参与“跨境理财通”的券商已落地“首单”业务。

中国（深圳）综合开发研究院金融发展与国资国企研究所执行所长余凌曲在接受《证券日报》记者采访时表示：“券商积极参加‘跨境理财通’业务，一方面有助于其在财富管理业务方面进一步转型；另一方面能够帮助其在跨境资产配置方面积淀经验，进一步提升国际化业务能力。综合而言，券商开展‘跨境理财通’业务，符合当前券商进行业务创新以拓展盈利空间的大趋势。”

多家券商“首单”业务

成功落地

“跨境理财通”业务是指粤港澳大湾区内地和港澳投资者通过区内金融机构体系建立的闭环式资金管道，跨境投资对方金融机构销售的合资格投资产品。

“跨境理财通”业务自2021年试点以来一直备受市场关注。2024年1月24日，中国人民银行广东省分行、中国证监会广东监管局等六部门联合发布《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》，标志着“跨境理财通”迈入2.0阶段。11月1日，中国人民银行广东省分行、深圳市分行，中国证监会广东监管局、深圳监管局联合公告，招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、中金财富、国投证券、中信华南、国泰君安、华泰证券、中信建投、银河证券、申万宏源、中泰证券、兴业证券等14家券商成为首批试点参与“跨境理财通”的券商。

从最新的市场数据来看，截至2024年10月末，粤港澳大湾区参与“跨境理财通”个人投资者12.54万人，包括港澳投资者5.22万人，内地投资者7.32万人，境内银行通过资金闭环汇划管道办理资金跨境汇划金额952.16亿元。截至2024年12月2日24时，跨境理财通南向通净流出926261.53万元，已用额度占比6.18%；北向通净流入25427.81万元，已用额度占比0.17%。

《证券日报》记者在采访中了解到，在12月4日业务启动首日，14家试点券商中，广发证券、中金财富、国泰君安、华泰证券均成功落地了首单“跨境理财通”业务。其中，12月4日0时13分，广发证券成功落地首单“跨境理财通”业务。12月4日0时25分，中金财富也成功落地首单“跨境理财通”业务，开启服务粤港澳大湾区居民个人资产配置的新篇章。12月4日刚过凌晨，国泰君安也成功落地“跨境理财通”首单开户业务。华泰证券与中国香港子公司华泰金控通过双方建立的闭环式资金管道合作完成首批客户的“跨境理财通”资金跨境汇划。

中金财富相关负责人向《证券日报》记者表示，成功办理了首单“跨境理财通2.0”业务的是居住于深圳市的王先生，他选择了线上开户的方式，认为券商办理“跨境理财通”业务全程可实现线上化是最便捷、最具吸引力之处，非常符合年轻投资者的习惯。

“跨境理财通”分为“南向通”和“北向通”。据中金财富介绍，“南向通”在投资者资质确认后，可通过中金财富App或营业部现场办理“南向通”汇款户指定、“南向通”投资户开户流程，账户开户过程最快1个交易日内可完成，之后，公司会将客户开户数据进行报送，确认成功后即可进行资金划汇、产品交易。

助力财富管理

提质增效

获得“跨境理财通”试点资格后，各券商抢抓机遇，第一时间进行布局，包括以客户需求为中心构建“跨境理财通”产品池，保持稳定的运行保障，对交易系统进行升级等，为粤港澳大湾区的内地和港澳合资格居民提供一站式跨境理财服务，助力财富管理业务提质增效。

在产品设计方面，上述中金财富相关负责人表示，中金财富上架的符合要求的“北向通”基金产品超6000只，产品类型包含股票型基金、混合型基金、货币型基金、债券型基金等，包括精选的公募50名单。目前，中金香港证券上架的“南向通”合资格基金产品数量达190只，同时，中金香港证券上架的“南向通”合资格债券产品数量达数百只，主要涵盖环球主权债券、投资等级企业债券等。

华泰证券则坚持以客户需求为中心构建“跨境理财通”产品池，首批“南向通”“北向通”产品池中包括上百只不同风险等级的公募基金和债券产品，涵盖人民币、港元、美元多个币种。

国泰君安国际从客户视角出发，依托定量和定性的分析排名框架，形成了注重基金公司综合影响力、基金投研能力和基金回报的“国君国际财富管理海外基金IRR甄选评价标准”，为客户优选不同资产类别和主题的基金，同时提供了符合“跨境理财通”资格的一批美元债券供投资者选择。

“广发证券以客户为中心，充分满足投资者多元化配置资产的需要。”广发证券相关负责人向《证券日报》记者表示，当前，公司“北向通”业务借境内公募基金发展之势，可代销产品数量达8000余只，货币类、债券类、股混类等各类型产品均有覆盖，力求为境外客户提供良好投资体验。“南向通”业务作为境内客户跨境投资新渠道，境外合作券商广发经纪（香港）可代销产品数量达200余只，为境内客户跨境投资提供多样化选择。

除了构建产品池，中金财富证券和中金香港证券还建立了“跨境理财通”业务的内控制度和操作流程、制定投资者权益保护实施方案，完成“跨境理财通”资金闭环汇划和封闭管理等系统的测试，并与内地银行签署办理资金跨境汇划的合作协议等，为业务运行做好充分保障。广发证券多部门敏捷联动，在满足资金闭环划汇要求的基础上，通过快速响应的线上投资运营体验，为客户提供畅通无碍的全流程跨境服务。

中信建投非银金融首席分析师赵然表示，对券商来说，“跨境理财通”为拓展粤港澳大湾区的零售和大众财富投资者开辟了新的渠道。长远来看，券商“跨境理财通”正式落地不仅能丰富自身提供的理财产品种类、增厚代销手续费收入，同时也能加快自身国际化布局的进程。

(责编：罗知之、陈键)

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