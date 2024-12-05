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央企发力创投基金 壮大耐心资本

2024年12月05日09:09 | 来源：证券日报
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原标题：今日视点：央企发力创投基金 壮大耐心资本

近日，国务院国资委、国家发展改革委联合出台政策措施，推动中央企业创业投资基金高质量发展，支持中央企业发起设立创业投资基金，重点投早、投小、投长期、投硬科技。上述政策措施也是落实国务院办公厅发布的《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（以下简称“创投17条”）的务实之举。

央企发起设立创业投资基金，不仅有利于带动更多的社会资本积极参与，增加耐心资本供给；同时也有利于推动国有资本加大前瞻性战略性新兴产业投资布局，构建更加完善的创业和投资生态链，激活创投市场的活力，加快培育新质生产力。

从具体措施来看，新政将进一步激发国资创投的潜力和活力，带动科技创新产业的协同发展，具体体现在两方面。

一方面，推动国资成为更有担当的长期资本、耐心资本，更加适应种子期、初创期和成长期科技创新型企业的融资需求。

所谓“耐心资本”，是专注于长期的项目或投资活动，不以追求短期收益为首要目标，并对风险有较高承受力的资本。在创投领域，科技类企业的成长周期往往都很长，这就要求创投基金要做长期资本、耐心资本，陪伴企业穿越周期，而不是在短期内兑现效益。

因此，此次发布的政策措施进一步引导了央企设立创投基金的投资方向：中央企业创业投资基金要投早、投小、投长期、投硬科技，以具备硬科技实力的种子期、初创期、成长期的科技创新企业为主要投资标的，长期支持陪伴科技创新企业成长壮大。更重要的是，明确了中央企业创业投资基金存续期最长可到15年，较一般股权投资基金延长近一倍，高度契合了早期科创企业的成长周期。

另一方面，健全符合国资央企特点的考核和尽职合规免责机制，将吸引更多社会资本参与到国资创投中来，提升行业活力。

近年来，在国有资本保值增值的“红线”下，国资创投在考核机制和容错机制方面，都与市场化有一定的距离。今年以来，随着国资创投改革步伐的加快，关于健全国资创投的容错机制、考核机制等话题成为业内讨论的热点。

今年6月份，国务院办公厅发布的“创投17条”首次明确提出，“优化政府出资的创业投资基金管理，改革完善基金考核、容错免责机制，健全绩效评价制度”，并明确“探索对国资创业投资机构按照整个基金生命周期进行考核”。这一政策信号为探索容错机制提供了重要指引。

此次发布的政策措施也是对“创投17条”的进一步落实，明确了“中央企业创业投资基金合理容忍正常投资风险，根据投资策略合理确定风险容忍度，设置容错率，重点投向种子期、初创期项目的基金，可设置较高容错率”。

健全合理的考核机制和容错机制，有助于提高国资创投基金的投资效率，吸引更多社会资本积极参与其中。同时，国资创投机构能够以更市场化的心态去投资，切实发挥国资创投的主力军作用。

当前，推动央企创业投资基金高质量发展的大幕已开启，相信未来在国资创投的带领下，我国创投行业将迎来发展新机遇。

(责编：罗知之、陈键)
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