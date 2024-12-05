原标题：穿越周期稳健成长 解码中邮理财五周年

2018年，资管新规颁布，资管行业改革转型大幕拉开。次年，首批银行理财子公司正式成立。五年来，银行理财子公司坚守人民至上初心，回归“受人之托、代客理财”本源，洁净起步、持续壮大。据银行业理财登记托管中心数据，截至2024年9月末，银行理财市场存续规模29.37万亿元，较年初增长9.59%，其中理财公司存续规模25.40万亿元，较年初增长13.04%，理财公司存续规模占比达到86.48%。从最初的资管行业“新生代”到如今服务高质量发展的“生力军”，理财公司发展成果丰硕。在近年来国内利率持续下行、资金加快流入资管行业的背景下，银行理财正成为充满机遇与挑战的行业新高地。

山止川行，风禾尽起。中邮理财于变局中应运而生，五年来始终坚守中国邮政市场化改革的试验田、锐意进取的排头兵、创新转型的先行者定位，努力推进管理体制、用人机制、价值理念转型，紧密围绕专业核心、创新引领、协同整合、科技助推、体系支撑、机制驱动打造“六大能力”，扎实构建行业领先的核心竞争力。截至目前，中邮理财管理产品规模超万亿元，为超1500万客户提供理财产品及服务，累计为客户创造价值超1200亿元，获行业权威奖项90余项。客户的认可与市场的肯定背后，是这家年轻而坚韧的资管机构坚持“三步走”战略，坚持改革创新、转型涅槃的勇气与底气，是行业穿越周期、稳健成长的生动写照。

看初心：服务实体 助力写好“大文章”

跋山涉水，步履不停；山高水长，映照初心。作为国有大行理财子公司，中邮理财将中国特色金融发展之路的基本要义和实践要求深刻融入行业实践，以“五篇大文章”为指引，服务中国式现代化，坚持与国家发展战略“同频共振”。

以“国之大者”为己任，做好服务实体经济的“助力者”，截至2024年10月，五年来，非金融信用债和ABS等实体经济债券投资余额增长26%，达4178亿元，在债券投资余额中占比达78%，提升25个百分点，科创类债券占比达3.26%。担当债券市场重要参与者的同时大力发展权益投资，积极服务资本市场，股票基金、定增、未上市股权和股票等权益投资规模累计近500 亿元，参与上市公司定增150笔，助力电子、半导体、新能源等高新技术产业转型升级；参与美的港股IPO基石投资、战略配售华夏大悦城商业REIT，开创行业先河。深入贯彻绿色发展理念，积极担当绿色金融的“践行者”，携手德交所创新发布“STOXX邮银ESG指数”，陆续推出绿色风电股权、ESG主题理财产品，广泛投资新能源、生态环保、低碳转型等绿色金融细分领域，持续提升绿色投资规模，绿色债券占存量债券余额约2.36%，绿色权益资产占权益资产约10.63%；业内首家连续两年实现运营碳中和。赓续邮储银行“普之城乡、惠之于民”普惠基因，做好服务城乡居民的“陪伴者”，充分发挥低波稳健优势，累计发行185只普惠系列理财产品，募集金额1240亿元，其中服务乡村振兴的“惠农”系列产品累计发行100只，募集金额670亿元。坚持绝对收益理念，当好养老金融的“生力军”，作为第二批养老理财试点机构和首批发行个人养老金理财机构，持续通过多资产多策略实现养老产品长期稳健收益，截至2024年11月末，养老理财和个人养老金理财产品规模超125亿，成立以来平均年化收益分别为3.63%、4.06%，均居行业前列。

看业绩：稳中求进 量质并举“成色足”

凯歌而行，不以山海为远；乘势而上，不以日月为限。五年来，中邮理财始终坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进，坚持“质量第一、效益优先”，把高质量发展作为首要任务，以自身的规模增长和能力提升助力邮银财富金融转型和打造邮储银行财富管理增长极。

稳步推进“三步走”战略，量质齐升发展势头显著。成立伊始两年，中邮理财聚共识、打基础，扎实推进净值化转型，后来居上将产品净值化率提升至大行前列；对标先进公募、结合理财实践，积极稳妥推进改革创新，夯实了规范化、专业化、市场化发展的体系和能力基础；今年以来，中邮理财进一步锚定综合化、数智化、精细化的发展方向，加快实现五大突破，以稳健的节奏跑出了发展“加速度”。成立以来管理规模年复合增速保持在行业中位以上，跑赢国有行理财子平均水平。今年以来截至11月，增长超33%，增速行业前三，邮银零售、机构业务、三方渠道多点发力、均衡发展，均保持了较高增长。

紧跟行业做好“三分法”，建立与公募基金的战略分层。中邮理财坚持认为，“低波稳健”是银行理财的核心基因，在此基础上通过三种产品分类法明确产品发展战略，筑牢理财相对公募基金的战略级差异和竞争优势。一是围绕客户需求，按照存款替代型、解决方案型、基金替代型分类明确产品发展谱系；二是细分产品层次，重点针对PR2风险等级产品按照稳健低波、稳健中性、稳健积极进一步细分；三是优化“721”产品布局，70%以绝对收益达基为目标产品，20%获得相对稳定正收益产品，10%下行有底上有弹性的产品。通过贯彻“三分法”理念，围绕渠道客户、资产配置、运作机制，不断精细化产品线管理，实现产品竞争力的显著提升。一方面，产品布局、产品结构进一步优化。非现金产品规模占比超71%，1年及以上中长期限产品规模占比超26%，三年以上长期限产品占比近12%，均高于行业平均；含权类产品占比提升，累计运作权益仓位5%到30%的阶梯型含权产品超过110只。另一方面，产品平均收益率、波动率、达基率表现居行业前列。2024年截至9月，中邮理财全产品当年平均年化收益率3.13%，固收类产品平均收益波动率2.36%，均处于行业领先。在近期金牛资产管理研究中心披露的截至2024年三季度末封闭式产品达基率榜单中，中邮理财业绩下限达基率99.35%，居国有行理财子第一，超越行业平均12个百分点以上。现金替代及重点高频开放产品今年以来年化收益业绩基准达标率100%。

产品竞争力各项关键指标行业居前，显示出中邮理财在“量”上实现突破的同时，“质”的有效提升成果显著，不仅体现出转型发展的强韧性与新动能，均衡发展的经营理念更是对资管机构高质量发展内涵价值的最好诠释。

看风控：护航引领 稳固发展“压舱石”

物有甘苦，尝之者识；道有夷险，履之者知。中央金融工作会议强调，要全面加强金融监管，有效防范化解金融风险，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。五年来，中邮理财牢固树立底线思维，坚持从总量到微观全监控、从高管到员工全覆盖、从投资到销售全流程，以风险防控为本，加强内控合规建设，在切实筑牢堤坝的同时实现风险引领、效能合规，在历经周期波动、市场浮沉中愈加坚韧成熟。

秉承“全面全程全员，风险创造价值”理念，织严织密全面风险“防护网”。包括产品端“双量”框架、资产端“双警”模型、“雷达”压测体系、“360°全景”高频对标模型在内的全面风险绩效管理体系，实现了风险“可量化、早识别、强预警”，业绩“可评价、能预测、有归因”，在规模增长中牢牢守住风险底线。高度重视风险偏好管理，坚持“以理财产品为中心”，以投资者偏好为锚，回撤、久期、集中度、止损线等数百个风控指标日频扫描全量产品，确保风险看得见、拦得住。在实现总量风险管理的同时，切实将风险监测、管控和评价精准落实到每一只产品和每一位投资经理。风险应对机制不断优化，标准化债权类资产构建评级、监测、预警、减持一体化流程，非债权类资产强化止盈止损，确保风险及时化解。五年来，中邮理财产品资产质量长期稳健、始终保持零不良，产品韧性足，平稳穿越数次市场波动。

践行“合规从高层做起、全员合规、坚守合规底线”理念，“递进式效能合规”体系效果显著。2022年，《理财公司内部控制管理办法》发布，建立了理财公司统一规范的内控标准，中邮理财立足于投资者、监管以及公司长期稳健发展，坚持以最高标准全面深入落实内控新规，将合规管理嵌入COSO内控五要素体系，形成覆盖理财产品全流程的合规风险识别评估预警机制。深度参与金融监管总局行业发展格局与方向框架研究，担任银行业协会理财专委会主任单位，牵头资管领域立法和行业自律研究等。通过打造全景式内控合规管理体系，开展全方位的投研流程梳理、投资经理负责制授权、内控管理与操作风险的监管对标落实等工作，以多效能的合规管控体系为理财业务发展保驾护航。

看改革：全面深化 蓄积增长“动力源”

大争之世，非优即汰；竞渡之时，不进则退。五年来，中邮理财始终把改革创新摆在经营发展的核心位置，运用“客户视角、竞争视角、行业最佳视角”找差距、求创新，以“行业规律、市场规律、价值规律”促改革、建优势，坚持对标对表，坚持问题导向、目标导向、结果导向，全面打造“六大能力”，不断释放发展动能。

以投资经理负责制为基础，形成统一的投研理念和标准化流程，打造投研核心竞争力。坚持价值投资、专业主义和长期主义，构建了具有自身特色的“大平台、小团队”投研体系，投委会引领大类资产配置方向，固收、权益等专业委员会适时指导各类资产配置战术，通过研究支撑集约化、投研互动一体化，构建高标准、广覆盖的投研大平台，根据专业领域建立以投资经理为主导、投资助理和研究员为配合的专业小团队。通过投研理念和标准的统一，不断完善投研流程化管理，推动资产配置的深度和广度不断提升。截至2024年9月末，公司开发指数、量化、衍生品等相关投资策略超40个，实现ETF、黄金、衍生品、REITs等多元化资产配置，第一批获取QDII及普通类衍生品交易资格和外汇业务资格，行业首发TRS、CRMW等创新策略理财产品，募集规模超260亿元，CRMW峰值规模占全市场30%，居市场前列。

依托“邮储+代理”4万个网点、超6.6亿客户，长期以来致力于发挥好邮政集团“1+N”协同体系优势。立足理财业务这个“1”整合带动理财“资产端”分行推荐和引存引贷、“托管端”直接和衍生托管规模、“渠道端”行外代销拓展和行内赋能支持、“产品端”专属定制和区域自平衡的“N”个协同综合效应，激发协同潜能。客户协同方面，五年来客户拓展成果显著，截至2024年10月，累计服务邮银零售客户数从460万户增长至1296万户，年均复合增速超23%，客户渗透率从约0.7%提升至1.2%，机构业务几乎从零起步，机构客户数以每年超过翻一番的速度增长至2.8万户。资产协同方面，成立五年来协同邮储银行分行累计投资债券1700亿元，投资非标1220亿元，联动存款1840亿元，联动托管2700亿元，联动贷款470亿元，联动投行承销、银团、并购等业务620亿元。

以客户清单法、数字网格法为牵引，从客户精准画像与客户分层分类出发践行靶向营销战略。落实“1+1+N”渠道战略，邮银渠道聚焦业务重点，根据渠道禀赋提供“一省一策”协同发展服务，并通过其他国有大行、股份制银行及城农商行的差异化补充塑造全面深厚的代销体系；成立以来累计开展超千场渠道培训路演活动，覆盖近50万人次；积极落地邮政集团“投教万里行”、“投教万场行”系列活动，覆盖全国31省，累计开展超60场活动，覆盖中高端客户投教超2000人次；组织“走进理财子”活动，赋能渠道专业销售能力与销售信心。共有邮银渠道河北、北京、浙江、陕西、湖北、天津、安徽、江苏、四川、甘肃10省及行外渠道共18批次、近400人次参与活动。搭建形成了广覆盖、强下沉、高精准、新形式的营销体系。

立足市场化改革试验田定位，坚持以人为本理念，全面搭建专业导向、价值创造、竞争择优的人力资源体制机制。在人才体系方面，坚持专业主导，做实以专业为核心的MD职级体系，开展干部任期制和契约化管理改革，完善竞争性干部选拔机制，精简干部职数，打造扁平化管理机制，完善人才队伍专业化体系。在激励机制方面，突出效能导向，践行“271”考核等级分布，传递以绩付薪理念，营造良性竞争氛围，将资源分配向核心岗位和绩优人员倾斜，以硬核举措破解“三能”落地难题，坚决有力地按下了市场化、专业化改革的“快进键”。未来正进一步通过精准刻画人才画像、常态化开展人才盘点，以九宫格模型系统搭建高水平人才梯队，形成先进赶后进、先进更先进的良好氛围，驱动发展内生动力和激发组织活力。

五年来，中邮理财正是这样坚定不移地高举改革旗帜，孜孜以求、久久为功，不断理顺体制机制、整合资源禀赋、提升管理效能，向“新”突破，以“质”谋变，持续打造核心竞争力。

看转型：体系重塑 赋能业务“新活力”

高山之巅，方见大河奔涌；群峰之上，更觉长风浩荡。随着数字金融领域的突飞猛进和理财净值化转型的一系列需求扑面而来，近年来银行理财业务支撑体系和系统底座经历了彻底重塑。五年来，中邮理财也择高处立、向宽处行，加快布局前沿技术、深化关键系统应用、打造数字基础设施，以稳定、安全、先进的数字化基座承载多样化的理财业务需求。

全面落地“数智一体化”IT规划。围绕投资、用户、产品、运营、风控、管理、创新七大维度形成“SUPER-ME”的数字化转型方向。全触点客户运营中台、一体化投研作业中台、精细化经营管理中台、数据中台和技术中台的建设，体现了理财在新时代、新架构、新模式的转型理念。积极推进利用OCR、NLP、RPA机器人、大数据、AI等先进技术，实现功能智能化、管理数字化、流程自动化。五年来，中邮理财科技建设累计投资规模超4.8亿元，实现35个系统的上线运行，打造了超百人的科技人才队伍，建立“业务+技术+架构”铁三角团队，信息化和数字化建设双轮驱动，强化科技创新、夯实基础建设，为中邮理财数智化转型，开辟创新发展空间。

秉持“内控先行、创造价值”的交易理念，不断加强集中交易体系建设。集中交易系统实现交易流程线上化，交易品种覆盖各类市场，通过多家基金代销平台直连、多券商直连报单和算法交易等措施，交易承载能力年均提升34%；强化内控管理，建立标准化操作体系，对交易行为做到“事前监测、事中控制、事后分析”，全面实现系统化实时监测；覆盖500余家交易对手，充分发挥市场触手作用，及时为投资部门传递微观市场波动和决策信息支持。中邮理财连续多年荣获中国外汇交易中心授予的“年度市场影响力机构”奖项、沪深交易所颁发的“上/深交所债市优秀参与机构”奖项，年均交易量超20万亿元，交易能力居行业前列。

建设“承载能力强、专业素质高、服务水平优”的一流运营管理体系。中邮理财持续全面优化运营流程，开展估值核算系统重构，建设自动映射、主动对账和全链条估值监控等估值自动化功能；对投资清算业务实施“精细化拆解、规范化设计、自动化实现”工程，推动六类业务品种、十类业务场景实现批量化、自动化操作；建成投资账户管理模块，实现十大类投资账户全生命周期的线上化管理；创新开发SPV数据采集平台，打通SPV首层与底层，为穿透估值、穿透风控、穿透信披、穿透报送等提供基础保障，破解行业顽疾，获评银行业优秀案例；2024年以来产品对账和净值披露频次超9万次，每日披露净值产品规模占总规模的比重近50%。获评年度理财信息登记优秀机构。

看文化：以人为本 打造内驱“软实力”

求木之长，必固其根本；欲流之远，必浚其泉源。推动金融高质量发展、建设金融强国离不开文化的有力支撑和丰厚滋养。在激烈的市场竞争之下，银行理财子公司要想脱颖而出，既需要有外在“硬实力”，也需要理念、价值观、行为规范等内驱“软实力”。

坚持“五要五不”，以党建引领厚植中国特色金融文化根基。中邮理财始终坚持客户导向、长期导向、专业导向、创新导向的经营文化，塑造“专业、合规、开放、勤勉、审慎”的职业文化。诚实守信，不逾越底线——受人之托，忠人之事，信守承诺，营造客户至上、勤勉尽责的文化氛围；以义取利，不唯利是图——树立正确的义利观，坚持做难而正确的事，聚焦提升专业能力，为客户创造稳健长期回报；稳健审慎，不急功近利——全面管、主动防、智能控，织严织密全面风险“防护网”，坚持稳健审慎经营；守正创新，不脱实向虚——围绕更好服务实体经济、造福人民群众的根本宗旨，强化“六大能力”，不断深化改革创新；依法合规，不胡作非为——以监管评级为纲，打造递进式效能合规管理体系，以三重效能合规管控保质增效……成立以来，中邮理财正是依靠这种与生俱来的使命和由内而外的文化，指导经营理念与行动，不断增强发展动能、塑造发展优势、提升发展质效，一步步把宏伟的发展愿景变作现实。

坚持“以人为本”，坚持员工是企业的“主人翁”、是企业改革发展稳定的基础支撑和力量源泉。中邮理财始终坚持依靠员工、造福员工、发展员工，锚定“成长”与“进取”并进、“满意度”与“幸福指数”共抓的方向，努力实现全体员工思想上共同进步、行动上步调一致，聚焦员工可持续发展，努力增进员工福祉，实现企业价值理念与员工价值观同频共振并结出丰硕成果，与全体员工形成利益共同体、和谐共同体、发展共同体。在共同的理念和目标感召下，干部员工更加焕发出干事创业的激情与活力，更加为共同的事业努力发出光和热。

为者常成、行者常至。展望未来，中邮理财深信，在推进中国式现代化的宏伟蓝图下，理财行业高质量发展的大幕正徐徐拉开。中邮理财将紧抓历史机遇、把握行业脉搏，持之以恒守初心、稳业绩、促改革，坚持不懈提能力、谋创新、强管理，始终以客户为中心，坚持创新驱动、质量先行、风险可控，在建设金融强国中攻坚克难、不畏艰险，矢志不渝打造一流银行系资产管理机构，为客户、股东和社会创造长期深远价值。

(责编：曹淼、李源)

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