人民网北京12月5日电 （记者赵竹青）12月4日，作为第十一届国际清洁能源论坛大会的重要组成部分，2024绿色算力产业高质量发展大会在珠海横琴举办。工业和信息化部总工程师赵志国在发言中表示，加快构建新形势下绿色算力产业体系，推动算力基础设施向更广空间、更深层次融合拓展，将为网络强国、制造强国和数字中国建设提供更有力支撑。

“以绿色智能算力为代表的新一代信息技术不断突破，加速融入未来产业发展布局，已成为发展新质生产力、推动经济高质量发展的战略选择和基本保障。”赵志国表示，新一代人工智能技术快速发展，算力需求蓬勃迸发，是我国抢抓算力产业发展的重大机遇期。

今年，工业和信息化部发布《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2024年版）》，聚焦算力中心等重点领域开展节能监察，促进企业节能降碳、降本增效。赵志国表示，截至目前，全国在用算力中心平均电能利用效率（PUE）降至1.47，超140个算力中心绿色低碳等级达4A级以上，共创建246个国家绿色数据中心。

如何加快构建绿色算力产业体系，推动算力基础设施更广、更深融合拓展？赵志国提出三点建议。

一是坚持规划引领，统筹优化算力设施高质量发展。加快推动《算力基础设施高质量发展行动计划》任务落实，持续引导算力基础设施合理布局，深化算力统筹监测，鼓励整体上架率较低地区加强新建项目论证。支持我国企业“走出去”，以“一带一路”沿线国家为重点布局海外算力基础设施，提升全球化服务能力。指导基础电信企业加速构建高速宽带网络，按需部署干线400G和城域800G高速光传输系统，有序推动国家互联网骨干直联点、新型互联网交换中心建设，加强算力与网络融合，加快推进算力互联互通，提升算力资源利用效率。

二是坚持技术创新，协同攻关推动行业创新升级。推动多元异构跨域智能算力协同任务攻关，组织开展算力强基“揭榜挂帅”，推进国产人工智能计算架构和软件生态建设，提高计算性能与效率，提升先进算力自主供给能力。持续推动5G-A、低空智联网、算力互联网等技术研究、标准研制和产品开发，超前布局6G、人工智能、量子信息等领域的科技创新。推动液冷、储能等绿色低碳共性关键技术、前沿技术发展，探索研究“算力+电力”创新模式，推动算力绿色低碳发展。

三是坚持应用赋能，加快丰富完善融合产业生态。依托算力产业发展方阵，推动企业、高校、研究机构等上下游产业链多方形成合力，加强算力应用新模式、新业态的培育，加快推进智算生态圈建设。大力推进“人工智能+”行动，重点围绕工业、医疗、教育、交通等领域谋划人工智能技术应用场景，融合人工智能大模型算法和行业领域数据知识，推动人工智能成为创新科学研究、实现智能制造、培育未来产业的新范式。

(责编：赵竹青、高雷)

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